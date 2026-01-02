Названы главные архитектурные проекты этого года

В 2025 году престижные мировые премии в области архитектуры получили комплекс социального жилья в Лондоне и бетонная церковь на Канарских островах в Испании, обойдя других, более эффектных конкурентов. В 2026 году самыми ожидаемыми проектами, вероятно, станут более масштабные здания. CNN собрал список из 11 зданий, строительство которых завершится в этом году и которые, как ожидается, станут самыми обсуждаемыми.

Его открывает Храм Святого Семейства, известный также как Саграда Фамилия, в Барселоне. В этом году к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди планируется завершить строительство 170-метровой башни Иисуса Христа, 18-го и последнего шпиля храма. Однако работы над скульптурами, декоративными деталями и главной лестницей, вероятно, продлятся до 2030-х годов.

Далее идет небоскреб по адресу 520 Пятая авеню в Нью-Йорке. CNN отмечает, что в городе меняется представление о небоскребах, и эпоха стеклянных фасадов уступает место более величественным и мощным башням, отсылающим к архитектурному прошлому США.

В список таже вошла Олимпийская деревня на юго-востоке Милана, где разместят тысячи спортсменов во время Олимпиады в этом году. Отмечается, что после закрытия комплекс может быть переоборудован в бюджетное студенческое жилье.

CNN также включил в список филиал музея Гуггенхайма в Абу-Даби, который спроектировал Фрэнк Гери. Он же создал музей Гуггенхайма в испанском Бильбао. После открытия музея власти Абу-Даби надеются на так называемый «эффект Бильбао» — так обозначают эффект, когда культовый музей привлекает внимание туристов и инвесторов.

Далее идет башня F (Tower F) высотой 425 метров в Абиджане в Кот-д’Ивуаре, которая должна стать самым высоким зданием в Африке. Кроме того, CNN включил в список Большой оперный театр в Шанхае, Президентский центр Обамы в Чикаго, в котором будут работать музей, библиотека и образовательный центр, новое здание Центрального банка Ирака в Багдаде и музей создателя фантастической саги «Звездные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.

Также в список попали метротоннель в Мельбурне, позиционируемый как крупнейшая реконструкция железнодорожной сети города за последние 40 лет, и научно-исследовательский центр одного из крупнейших в мире производителей смартфонов OPPO, расположенный в городском округе Дунгуань в Китае.