EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы главные архитектурные проекты этого года

2 минуты чтения 21:33

В 2025 году престижные мировые премии в области архитектуры получили комплекс социального жилья в Лондоне и бетонная церковь на Канарских островах в Испании, обойдя других, более эффектных конкурентов. В 2026 году самыми ожидаемыми проектами, вероятно, станут более масштабные здания. CNN собрал список из 11 зданий, строительство которых завершится в этом году и которые, как ожидается, станут самыми обсуждаемыми.

Его открывает Храм Святого Семейства, известный также как Саграда Фамилия, в Барселоне. В этом году к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди планируется завершить строительство 170-метровой башни Иисуса Христа, 18-го и последнего шпиля храма. Однако работы над скульптурами, декоративными деталями и главной лестницей, вероятно, продлятся до 2030-х годов.

Далее идет небоскреб по адресу 520 Пятая авеню в Нью-Йорке. CNN отмечает, что в городе меняется представление о небоскребах, и эпоха стеклянных фасадов уступает место более величественным и мощным башням, отсылающим к архитектурному прошлому США.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

В список таже вошла Олимпийская деревня на юго-востоке Милана, где разместят тысячи спортсменов во время Олимпиады в этом году. Отмечается, что после закрытия комплекс может быть переоборудован в бюджетное студенческое жилье.

CNN также включил в список филиал музея Гуггенхайма в Абу-Даби, который спроектировал Фрэнк Гери. Он же создал музей Гуггенхайма в испанском Бильбао. После открытия музея власти Абу-Даби надеются на так называемый «эффект Бильбао» — так обозначают эффект, когда культовый музей привлекает внимание туристов и инвесторов.

Что посмотреть на каникулах? 
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
Интернет и мемы6 минут чтения

Далее идет башня F (Tower F) высотой 425 метров в Абиджане в Кот-д’Ивуаре, которая должна стать самым высоким зданием в Африке. Кроме того, CNN включил в список Большой оперный театр в Шанхае, Президентский центр Обамы в Чикаго, в котором будут работать музей, библиотека и образовательный центр, новое здание Центрального банка Ирака в Багдаде и музей создателя фантастической саги «Звездные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.

Также в список попали метротоннель в Мельбурне, позиционируемый как крупнейшая реконструкция железнодорожной сети города за последние 40 лет, и научно-исследовательский центр одного из крупнейших в мире производителей смартфонов OPPO, расположенный в городском округе Дунгуань в Китае.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
28 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
18 ноября 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян