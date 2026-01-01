Десять самых ожидаемых фильмов 2026 года

Наступивший 2026 год может стать одним из самых прибыльных для индустрии кино. В Голливуде надеятся, что популярные франшизы и громкие продолжения любимых фильмов привлекут массового зрителя в кинотеатры. Для десяти фильмов прогнозы выглядят особенно благоприятными, приводит данные BBC.
6 марта на большом экране появится полнометражное продолжение популярного сериала «Острые козырьки». Главную роль в фильме «Острые козырьки: бессмертный человек» исполнит Киллиан Мерфи, покоривший Голливуд и забравший главную награду киноакадемии «Оскар» за роль физика Роберта Оппенгеймера в эпическом биографическом фильме «Оппенгеймер». Учитывая популярность сериала и Мерфи, заработавшего зрительские симпатии, «Острые козырьки: бессмертный человек» может собрать достойную кассу.
3 апреля в прокат выходит «Супер Марио: Галактическое кино» — продолжение анимационного приключения «Братья Супер Марио: Фильм», который собрал 1,361 миллиарда долларов при бюджете в 100 миллионов долларов. Огромная зрительская поддержка и знаменитый бренд легендарной игры от Nintendo в состоянии превысить кассовые показатели первой части.
1 мая выходит продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada». Спустя 20 лет после премьеры знаменитый дуэт Мерил Стрип в роли редактора модного журнала Runway и Энн Хэтэуэй в роли Энди, наивного новичка в мире моды, возвращаются на большие экраны в фильме «Дьявол носит Prada 2». Продолжение уже отметилось рекордным вниманием со стороны аудитории: трейлер фильма стал самым просматриваемым за 2025 год, набрав за сутки 181,5 миллиона просмотров.
22 мая в кинотеатрах стартует «Мандалорец и Грогу» — полнометражная версия сериала «Мандалорец», который за три сезона, как отмечает BBC, самым успешным телевизионным спин-оффом «Звездных войн».
19 июня в прокат выходит «История игрушек 5», которая почти гарантированно принесет студии Pixar многомиллионные доходы. По прогнозам, сборы пятой части могут составить 900 миллионов долларов и даже превысить заветную планку в один миллиард.
10 июля в кинотеатрах выйдет фильм «Моана», который является киноадаптацией анимационного фильма «Моана» и «Моана 2». Мультфильмы имели огромный кассовый успех, в сумме собрав 1,7 миллиарда долларов. Неудивительно, что на версию оригинальной истории с живыми актерами возлагаются большие надежды.
17 июля выходит новый фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». На данный момент известно, что картина будет основана на греческом эпосе Гомера, который повествует о путешествии Одиссея домой после Троянской войны. В 2025 году трейлер «Одиссея» занял восьмое место среди самых просматриваемых, набрав за сутки 121,5 миллиона просмотров.
31 июля в кинотеатры также вернется Том Холланд. Он исполнит роль Питера Паркера, которая принесла ему мировую известность. Ожидается, что фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» соберет в прокате больше миллиарда долларов, но не приблизится к показателям невероятно успешного «Человек-паук: Нет пути домой», которому едва не покорился рубеж в два миллиарда с итоговыми сборами в 1,921 миллиарда долларов.
18 декабря станет днем, когда на большие экраны выходят сразу два крайне успешных проекта. Во-первых, свет увидит третья часть эпической космической трилогии режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть третья». А также вселенная Marvel возвращает в кинотеатры свою главную звезду Роберта Дауни младшего, который в этот раз отойдет от амплуа Тони Старка и покажет себя в роли злодея Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день». Вероятнее всего, именно «Мстители» станут самым кассовым фильмом года, хотя эксперты и сомневаются, что у него получится приблизиться к показателям «Мстителей: Финал» в 2,79 миллиарда долларов.