В эфире «радио судного дня» прозвучали Монеточка и Scorpions

2 минуты чтения 14:40

В эфире российской военной радиостанции УВБ-76, более известной как «радиостанция судного дня» или «жужжалка», второй день подряд звучит музыка. Об этом свидетельствует живая трансляция эфира в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Услышать можно было песни «Каждый раз» певицы Монеточки, Send Me An Angel группы Scorpions, а также Bohemian Rhapsody группы Queen. Помимо этого, в эфире прозвучали композиции Григория Лепса, «Альянса», Coldplay и других.

Качество звука сильно портят помехи. Также можно услышать характерное для радиостанции жужжание.

Накануне в эфире «радио судного дня» играла музыка из балета «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского, трек культовой советской и российской группы «Красная плесень», трек «Бам Бам Бам Мы Стреляем», а также композиция провоенного и пророссийского певца Акима Апачева «Лето и арбалеты».

Радиостанция, также под прозвищем «жужжалка» из-за непрерывного монотонного сигнала, звучащего в эфире, функционирует с 1970-х годов. Ее точное расположение и истинное предназначение до сих пор остаются неизвестными. Согласно одной из наиболее распространенных гипотез, УВБ-76 может быть элементом советской системы «Мертвая рука», созданной для обеспечения гарантированного ответного ядерного удара даже в случае утраты военного и политического руководства страны.

Радиолюбители, следящие за эфиром этой загадочной станции, регулярно фиксируют появление новых зашифрованных сообщений. Время их трансляции нередко совпадает с крупными событиями, прежде всего на международной политической арене.

Так, целые серии новых кодов «жужжалка» передавала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 16 августа на Аляске. Аналогично, в июне всплеск активности так называемого «радио Судного дня» пришелся на период проведения саммита НАТО в Гааге.

Во время прямой линии Владимира Путина вопрос о значении шифров, передаваемых УВБ-76, появился на одном из экранов в студии, однако он не стал на него отвечать. Ранее подробности о «радио Судного дня» по запросу пропагандистского телеканала RT отказался раскрыть Роскомнадзор, сославшись на закрытый характер информации. 

