EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Роскомнадзор отказался раскрыть данные о «Радиостанции Судного дня»

2 минуты чтения 08:58

Российские власти впервые прокомментировали работу радио УВБ-76, также известного как «Радиостанция Судного дня». В ведомстве отказались раскрыть подробную информацию о нем, сославшись на закрытый характер этих данных, сообщает пропагандистский телеканал RT.

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — заявили по этому поводу в ведомстве.

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
Мир8 минут чтения

При этом, по данным телеканала, радиодиапазон, на котором вещает УВБ-76, предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». Опрошенные RT эксперты пояснили, что, фактически, это означает, что в этом диапазоне может вещать кто угодно.

Прозванная также «жужжалкой» из-за монотонного сигнала, передающегося в эфир в постоянном режиме, УВБ-76 начала работать еще в 1970-х годах. Ее точное местоположение или назначение доподлинно неизвестно. По одной из популярных версий, УВБ-76 является частью разработанной в Советском Союзе системы «Мертвая рука», назначение которой — гарантировать нанесение ответного ядерного удара, даже в случае уничтожения военного и политического руководства страны.

Я живу на шотландском острове
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
Общество7 минут чтения

Как отмечает RT, обычно УВБ-76 передает в эфир в среднем одно-два сообщения в сутки, но в периоды обострения геополитической обстановки в мире, таких как начало боевых действий где-либо, количество сообщений в эфире «Радио Судного дня» вырастает до пяти-восьми в день.

Эти сообщения озвучивает мужской голос и они состоят из сочетания букв и цифр. Так, новое сообщение прозвучало в эфире УВБ-76 за несколько часов до начала массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня.

Также радиолюбители фиксировали повышенную активность «жужжалки» после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июня, а также 2 июня во время встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01 18 июня
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования