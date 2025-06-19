Роскомнадзор отказался раскрыть данные о «Радиостанции Судного дня»

Российские власти впервые прокомментировали работу радио УВБ-76, также известного как «Радиостанция Судного дня». В ведомстве отказались раскрыть подробную информацию о нем, сославшись на закрытый характер этих данных, сообщает пропагандистский телеканал RT.

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — заявили по этому поводу в ведомстве.

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При этом, по данным телеканала, радиодиапазон, на котором вещает УВБ-76, предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». Опрошенные RT эксперты пояснили, что, фактически, это означает, что в этом диапазоне может вещать кто угодно.

Прозванная также «жужжалкой» из-за монотонного сигнала, передающегося в эфир в постоянном режиме, УВБ-76 начала работать еще в 1970-х годах. Ее точное местоположение или назначение доподлинно неизвестно. По одной из популярных версий, УВБ-76 является частью разработанной в Советском Союзе системы «Мертвая рука», назначение которой — гарантировать нанесение ответного ядерного удара, даже в случае уничтожения военного и политического руководства страны.

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Как отмечает RT, обычно УВБ-76 передает в эфир в среднем одно-два сообщения в сутки, но в периоды обострения геополитической обстановки в мире, таких как начало боевых действий где-либо, количество сообщений в эфире «Радио Судного дня» вырастает до пяти-восьми в день.

Эти сообщения озвучивает мужской голос и они состоят из сочетания букв и цифр. Так, новое сообщение прозвучало в эфире УВБ-76 за несколько часов до начала массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня.

Также радиолюбители фиксировали повышенную активность «жужжалки» после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июня, а также 2 июня во время встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.