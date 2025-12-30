В эфире «радио Судного дня» зазвучали песни культовой советской рок-группы и «Лебединое озеро»

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «радио Судного дня», 30 декабря зазвучала музыка. Об это свидетельствует живая трансляция эфира радиостанции в телеграм-канале «УВБ-76 логи», которая отслеживает активность УВБ-76.

Так, сначала в эфире прозвучала музыка из балета «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского, а в момент написания заметки заиграл трек культовой советской и российской группы «Красная плесень». «Мы ебались в первый раз, а ты взяла обосралась», — передало «радио Судного дня».

Следом зазвучал трек «Бам Бам Бам Мы Стреляем», а сразу после него — композиция провоенного и пророссийского певца Акима Апачева «Лето и арбалеты».

Радиостанция, также под прозвищем «жужжалка» из-за непрерывного монотонного сигнала, звучащего в эфире, функционирует с 1970-х годов. Ее точное расположение и истинное предназначение до сих пор остаются неизвестными. Согласно одной из наиболее распространенных гипотез, УВБ-76 может быть элементом советской системы «Мертвая рука», созданной для обеспечения гарантированного ответного ядерного удара даже в случае утраты военного и политического руководства страны.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

Радиолюбители, следящие за эфиром этой загадочной станции, регулярно фиксируют появление новых зашифрованных сообщений. Время их трансляции нередко совпадает с крупными событиями, прежде всего на международной политической арене.

Так, целые серии новых кодов «жужжалка» передавала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 16 августа на Аляске. Аналогично, в июне всплеск активности так называемого «радио Судного дня» пришелся на период проведения саммита НАТО в Гааге.

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

Во время прямой линии Владимира Путина вопрос о значении шифров, передаваемых УВБ-76, появился на одном из экранов в студии, однако он не стал на него отвечать. Ранее подробности о «радио Судного дня» по запросу пропагандистского телеканала RT отказался раскрыть Роскомнадзор, сославшись на закрытый характер информации.