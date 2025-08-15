«Радио Судного дня» передало новые сообщения накануне саммита Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», 14 августа, за день до саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, передала два новых сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Так, в эфире радиостанции 14 августа в 13:05 по московскому времени прозвучало слово «Марель». Следующее сообщение со словом «Стокотон» радиостанция передала в 18:33.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц с середины 1970-х годов. Радиостанцию, которую также называют «Жужжалкой», непрерывно передает монотонный звуковой сигнал иногда прерывающийся закодированными голосовыми сообщениями.

Согласно одной из версий, радиостанция является частью советской системы автоматического ответного удара («Периметр», или «Мертвая рука»), которая должна будет обеспечить запуск ядерных ракет даже в случае уничтожения высшего командования страны.

Сообщения на УВБ-76 прозвучали накануне личной встречи Трампа и Путина, которая должна пройти 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Саммит состоится в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков объявил журналистам, что начало встречи запланировано на 11:30 по Анкориджу (22:30 по московскому времени). По его словам, центральной темой саммита будет урегулирование российско-украинского конфликта.

Беседа, как отмечается, начнется тет-а-тет с участием переводчиков. После этого состоятся переговоры в составах делегаций и продолжатся за рабочим завтраком.

По словам Ушакова, в состав каждой делегации войдут по пять человек. Российскую сторону представят сам Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Состав американской делегации Ушаков раскрывать не стал, однако, по предварительным данным, в нее войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.