EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Радио Судного дня» передало новые сообщения накануне саммита Путина и Трампа

2 минуты чтения 12:35

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», 14 августа, за день до саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, передала два новых сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Так, в эфире радиостанции 14 августа в 13:05 по московскому времени прозвучало слово «Марель». Следующее сообщение со словом «Стокотон» радиостанция передала в 18:33. 

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

УВБ-76 —  это коротковолновая военная радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц с середины 1970-х годов. Радиостанцию, которую также называют «Жужжалкой», непрерывно передает монотонный звуковой сигнал иногда прерывающийся закодированными голосовыми сообщениями. 

Согласно одной из версий, радиостанция является частью советской системы автоматического ответного удара («Периметр», или «Мертвая рука»), которая должна будет обеспечить запуск ядерных ракет даже в случае уничтожения высшего командования страны.

Сообщения на УВБ-76 прозвучали накануне личной встречи Трампа и Путина, которая должна пройти 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Саммит состоится в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. 

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков объявил журналистам, что начало встречи запланировано на 11:30 по Анкориджу (22:30 по московскому времени). По его словам, центральной темой саммита будет урегулирование российско-украинского конфликта.

Беседа, как отмечается, начнется тет-а-тет с участием переводчиков. После этого состоятся переговоры в составах делегаций и продолжатся за рабочим завтраком.

По словам Ушакова, в состав каждой делегации войдут по пять человек. Российскую сторону представят сам Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. 

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Состав американской делегации Ушаков раскрывать не стал, однако, по предварительным данным, в нее войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования