Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», 25 июня передала 19 новых сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Так, с интервалом в несколько минут, начиная с девяти часов утра по Москве, радиостанция передавала следующие сообщения: «НЖТИ 63373 СЛАСТЬ 4138 7098», «НЖТИ 57103 БУЕРОПРЫЩ 3284 2505», «НЖТИ 28557 ЖЕРДЬ 4668 3751», «НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989», «ЦЖАП РХ51 БХВС ТОД3 ЗМО9 67810 79934 58633 53619 47938 РАЕКОКРАХ 4442 5681» и другие.

Последнее сообщение прозвучало в 15 часов 47 минут по Москве: «НЖТИ 24101 ДАЯНИЕ 8785 9134». По данным телеграм-канала, в течение дня ожидается еще больше сообщений, которые там называют тренировкой.

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Десятки сообщений от радиостанции «Судного дня» прозвучали во время второго дня саммита НАТО в Гааге. Встреча лидеров 32 стран Североатлантического альянса проходит на фоне затяжной войны в Украине и обострения конфликта на Ближнем Востоке. По информации Financial Times, ключевой темой встречи станут военные расходы.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая работает на частоте 4625 кГц с середины 1970-х годов. Она непрерывно передает монотонный звуковой сигнал, периодически прерываемый закодированными голосовыми сообщениями.

Эта радиостанция относится к числу так называемых номерных радиостанций, деятельность которых традиционно связывают с военными и разведывательными структурами. Ее происхождение, назначение и местоположение официально не подтверждены, что лишь подогревает интерес радиолюбителей по всему миру.

Существует версия, что станция является частью советской системы автоматического ответного удара — «Периметр», или «Мертвая рука» (Dead Hand), которая должна обеспечить запуск ядерных ракет даже в случае уничтожения высшего командования страны.

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Ранее Роскомнадзор отказался раскрывать подробности работы радиостанции, сославшись на закрытый характер информации. При этом, по данным пропагандистского телеканала RT, радиодиапазон, на котором ведет вещание УВБ-76, формально отнесен к категории «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». Опрошенные телеканалом эксперты пояснили: это означает, что кто угодно может вещать в этом диапазоне.







