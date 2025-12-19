Зашифрованные сообщения радиостанции УВБ-76, также известной, как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня» стали темой одного из вопросов, присланных россиянами на прямую линию Владимира Путина.

Во время пресс-конференции в телеэфире показывали экраны с сообщениями. «Что за шифры на радио УВБ-76 (радио Судного дня)? Для чего они?», — говорилось в одном из них.

Прозванная также «жужжалкой» из-за монотонного сигнала, передающегося в эфир в постоянном режиме, УВБ-76 начала работать еще в 1970-х годах. Ее точное местоположение или назначение доподлинно неизвестно. По одной из популярных версий, УВБ-76 является частью разработанной в Советском Союзе системы «Мертвая рука», назначение которой — гарантировать нанесение ответного ядерного удара, даже в случае уничтожения военного и политического руководства страны.

Радиолюбители, отслеживающие вещание загадочной радиостанции, регулярно сообщают о трансляции новых зашифрованных сообщений, которые по времени появления в эфире часто совпадают с важными событиями, в частности, в международной политике.

Так, например, целые серии новых шифров «жужжалка» транслировала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 16 августа, а в июне всплеск активности «радио Судного дня» совпал с проведением в Гааге саммита НАТО.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

Обычно сообщения радиостанции состоят из комбинаций букв и цифр, а также выдуманных слов. Так, во время натовского саммита, УВБ-76 передала сообщение «НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989». Однако иногда в сообщения звучат реально существующие слова, например «жердь» или «оцинковщик», а 17 ноября в эфире «жужжалки» прозвучало слово «Латвия».

В июне пропагандистский телеканал RT сообщил, что в Роскомнадзоре отказались отвечать на вопросы о «радиостанциями Судного дня».

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — заявили по этому поводу в ведомстве.



Владимир Путин также не стал отвечать на вопрос об УВБ-76 во время прошедшей прямой линии.