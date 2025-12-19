EN
Путина попросили раскрыть тайну «радиостанции Судного дня»

2 минуты чтения 16:57 | Обновлено: 18:25
Путина попросили раскрыть тайну «радиостанции Судного дня»

Зашифрованные сообщения радиостанции УВБ-76, также известной, как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня» стали темой одного из вопросов, присланных россиянами на прямую линию Владимира Путина.

Во время пресс-конференции в телеэфире показывали экраны с сообщениями. «Что за шифры на радио УВБ-76 (радио Судного дня)? Для чего они?», — говорилось в одном из них.

Прозванная также «жужжалкой» из-за монотонного сигнала, передающегося в эфир в постоянном режиме, УВБ-76 начала работать еще в 1970-х годах. Ее точное местоположение или назначение доподлинно неизвестно. По одной из популярных версий, УВБ-76 является частью разработанной в Советском Союзе системы «Мертвая рука», назначение которой — гарантировать нанесение ответного ядерного удара, даже в случае уничтожения военного и политического руководства страны.

Радиолюбители, отслеживающие вещание загадочной радиостанции, регулярно сообщают о трансляции новых зашифрованных сообщений, которые по времени появления в эфире часто совпадают с важными событиями, в частности, в международной политике.

Так, например, целые серии новых шифров «жужжалка» транслировала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 16 августа, а в июне всплеск активности «радио Судного дня» совпал с проведением в Гааге саммита НАТО. 

Обычно сообщения радиостанции состоят из комбинаций букв и цифр, а также выдуманных слов. Так, во время натовского саммита, УВБ-76 передала сообщение «НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989». Однако иногда в сообщения звучат реально существующие слова, например «жердь» или «оцинковщик», а 17 ноября в эфире «жужжалки» прозвучало слово «Латвия».

В июне пропагандистский телеканал RT сообщил, что в Роскомнадзоре отказались отвечать на вопросы о «радиостанциями Судного дня». 

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — заявили по этому поводу в ведомстве.

Владимир Путин также не стал отвечать на вопрос об УВБ-76 во время прошедшей прямой линии.

Фото:Telegram-канал «РБК. Новости. Главное»

Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
