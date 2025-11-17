Трамп пригрозил «очень жесткими санкциями» торговым партнерам России

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести «очень жесткие санкции» против стран, которые ведут бизнес с Россией. Он поддержал принятие разработанного американскими сенаторами законопроекта о «сокрушительных» санкциях, передает агентство Reuters.

«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <…> Они могут добавить к этому Иран», — сказал глава Белого дома.

Законопроект, о котором идет речь, еще в минувшем апреле представили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ предусматривает введение США 500% импортных пошлин на товары из стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие продукты, в том случае, если Россия не согласится на заключение мира с Украиной.

Авторы законопроекта предлагали принять его еще весной до саммита стран G7, который прошел в июне 2025 года. Однако продвижение документа приостановили после заявлений Трампа о наличии прогресса в урегулировании конфликта в Украине и выраженных им опасений, что введение новых антироссийских ограничений поставит переговоры под угрозу.

В октябре лидер республиканского большинства в американском сенате Джон Тьюн сообщил, что рассмотрение законопроекта приостановлено до встречи Трампа с Владимиром Путиным. О ней последний договорился с главой Белого дома во время телефонного разговора 16 октября. Точная дата саммита тогда не называлась, однако сообщалось, что встреча должна пройти в «ближайшее время», а местом ее проведения называли столицу Венгрии Будапешт.

Однако вскоре сам Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным. Американский лидер объяснил это «неготовностью» России к миру. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — пояснил Трамп тогда.

В свою очередь, в Кремле заявляли, что саммит Путина с Трампом не отменен, а перенесен, отмечая, что встреча на таком уровне требует серьезной подготовительной работы.