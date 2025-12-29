В списке миллиардеров появился пятый музыкант

Состояние популярной американской поп-певицы Бейонсе превысило миллиард долларов. Об этом пишет журнал Forbes, отмечая, что артистка стала пятым музыкантом в списке долларовых миллиардеров.

В публикации издания говорится, что только мировой тур певицы The Renaissance 2023 года принес ей около 600 миллионов долларов, а выпущенный в следующем году альбом в стиле кантри Cowboy Carter «открыл ей новые коммерческие возможности».

До сих пор в списке миллиардеров Forbes было лишь четыре музыканта, а именно муж Бейонсе известный американский рэпер Jay-Z, певицы Тейлор Свифт и Рианна, а также исполнитель и автор песен Брюс Спрингстин.

В июне британская газета The Guardian, ссылаясь на подсчеты организации Oxfam, сообщила, что за последние десять лет состояние одного процента самых богатых людей планеты выросло за последние десять лет почти на 34 триллиона долларов.

Как утверждается в заявлении организации, этой суммы хватило бы, чтобы решить проблему бедности на планете 22 раза. В связи с этим Oxfam призвал правительства стран мира объединить усилия в борьбе с «крайним неравенством».

В организации отметили, что во многом оно стало следствием современной системы налогообложения. Так, по данным Oxfam, в Великобритании эффективная налоговая ставка для местных миллиардеров составляет всего около 0,3% от их богатства — значительно меньше, чем платят жители страны среднего достатка.