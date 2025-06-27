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Мир

Подсчитана сумма для полного искоренения бедности на планете

2 минуты чтения 17:09

Один процент самых богатых людей планеты увеличили свое состояние почти на 34 триллиона долларов за последние десять лет. Этой суммы хватило бы, чтобы 22 раза решить проблему бедности во всем мире. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на подсчеты организации Oxfam. 

В Oxfam также подсчитали, насколько увеличилось состояние трех тысяч миллиардеров планеты с 2015 года: за это время оно выросло на 6,5 триллиона долларов. Эта сумма равна 14,6% мирового ВВП. 

The Guardian не уточняет, чье именно состояние было подсчитано в анализе Oxfam. По данным Forbes, сегодня самыми богатыми людьми планеты являются Илон Маск, Ларри Эллисон, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Уоррен Баффет. Среди трех тысяч миллиардеров также числятся Тейлор Свифт, Роман Абрамович, Опра Уинфри и Стивен Спилберг.

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Oxfam призывает правительства объединить усилия в борьбе с «крайним неравенством». По данным организации, с 1995 по 2023 год частное богатство росло в восемь раз быстрее, чем чистые активы государств.

Во многом на это влияет современная система налогообложения. Как отмечает Oxfam на примере Британии, эффективная налоговая ставка для британских миллиардеров составляет всего около 0,3% от их богатства — значительно меньше, чем платят обычные работники. 

В 2024 году Испания, Бразилия, Германия и ЮАР предложили ввести 2% налог на сверхбогатых, чтобы сократить неравенство и пополнить бюджеты. По оценкам экономиста Габриэля Зукмана, это может принести до 250 миллиардов дополнительных доход в бюджет.

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