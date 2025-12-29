Масоны подали в суд на полицию Лондона

В Великобритании члены масонской ложи страны обвинили в дискриминации и подали в суд на полицию Лондона. Как пишет местное издание The Guardian, поводом для судебного иска стало новое правило, согласно которому сотрудники столичной полиции должны сообщать о своей принадлежности к тайному обществу при поступлении на службу.

Издание напоминает, что это правило вступило в силу в начале декабря. Руководство полиции Лондона объясняло его необходимость тем, что принадлежность к тайному обществу связана с повышенными коррупционными рисками.

По данным Guardian, в своем иске британские масоны назвали новое правило лондонской полиции равносильным «религиозной дискриминации». При этом они обвинили комиссара столичной полиции Марка Роули в «придумывании законов на ходу», а ведомство в целом — в «раздувании теорий заговора».

Подачу иска журналистам подтвердил глава масонской организации «Великая ложа Великобритании» Эндриан Марш. При этом он уточнил, что начало его рассмотрения в суде планируется в январе будущего года.

Комментируя содержание иска, Марш подчеркнул, что перед введением нового правила руководство лондонской полиции не провело никаких консультаций. «Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права наших членов», — заключил глава британских масонов.

В свою очередь, представитель полиции Лондона заявил, что в ведомстве осведомлены о поданном против него иске и намерены отстаивать свою правоту в суде.

Члены тайного общества масонов называют свою организацию братством, а также философским и филантропическим прогрессивным институтом, основная цель которого — «нравственное самоусовершенствование», познание мира и стремление его улучшить. По открытым данным, масонское движение насчитывает около шести миллионов последователей по всему миру.