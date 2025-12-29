EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Масоны подали в суд на полицию Лондона

2 минуты чтения 17:28

В Великобритании члены масонской ложи страны обвинили в дискриминации и подали в суд на полицию Лондона. Как пишет местное издание The Guardian, поводом для судебного иска стало новое правило, согласно которому сотрудники столичной полиции должны сообщать о своей принадлежности к тайному обществу при поступлении на службу.

Издание напоминает, что это правило вступило в силу в начале декабря. Руководство полиции Лондона объясняло его необходимость тем, что принадлежность к тайному обществу связана с повышенными коррупционными рисками.

По данным Guardian, в своем иске британские масоны назвали новое правило лондонской полиции равносильным «религиозной дискриминации». При этом они обвинили комиссара столичной полиции Марка Роули в «придумывании законов на ходу», а ведомство в целом — в «раздувании теорий заговора».

Подачу иска журналистам подтвердил глава масонской организации «Великая ложа Великобритании» Эндриан Марш. При этом он уточнил, что начало его рассмотрения в суде планируется в январе будущего года.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Комментируя содержание иска, Марш подчеркнул, что перед введением нового правила руководство лондонской полиции не провело никаких консультаций. «Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права наших членов», — заключил глава британских масонов.

В свою очередь, представитель полиции Лондона заявил, что в ведомстве осведомлены о поданном против него иске и намерены отстаивать свою правоту в суде.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Члены тайного общества масонов называют свою организацию братством, а также философским  и филантропическим прогрессивным институтом, основная цель которого  — «нравственное самоусовершенствование», познание мира и стремление его улучшить. По открытым данным, масонское движение насчитывает около шести миллионов последователей по всему миру.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян