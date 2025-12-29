Антропоморфные девушки-лошади из видеоигры возродили интерес к скачкам

Мобильная игра Umamusume: Pretty Derby, в которой скаковые лошади представлены в виде женских антропоморфных персонажей, привела к резкому росту интереса к скачкам и ипподромам в Японии. Об этом пишет Bloomberg.

Проект, разработанный токийской компанией Cygames, вышел в 2021 году и с тех пор загружался более 30 миллионов раз только в Азии. Игра породила аниме-адаптации, живые концерты и коммерческие коллаборации, а в 2025 году была признана лучшей мобильной игрой года на церемонии The Game Awards. После выхода англоязычной версии летом 2025 года аудитория Umamusume заметно расширилась за пределами Японии.

В Umamusume более сотни персонажей — это «лошади-девушки» (так Bloomberg переводит слово Umamusume), каждая из которых вдохновлена конкретной скаковой лошадью последних десятилетий. В игре пересказываются биографии, победы и поражения реальных животных, а игроки выступают в роли тренеров, развивая навыки персонажей и готовя их к забегам. По данным издания, именно эта связь между вымышленными образами и реальными историями скачек как раз и побудила многих игроков заинтересоваться самим видом спорта.

Как пишет Bloomberg, некоторые поклонники игры начали посещать настоящие ипподромы и конюшни, а также приезжать в Японию ради крупных соревнований, включая Japan Cup. Рост интереса затронул и фермы, где содержатся лошади, послужившие прототипами персонажей. Туда стали приезжать фанаты, желающие увидеть животных лично.

На фоне наплыва посетителей компания Cygames опубликовала рекомендации для туристов, призвав не заходить на частную территорию конюшен и не фотографировать лошадей без разрешения владельцев. При этом фанатское сообщество начало активно участвовать в краудфандинговых кампаниях, в том числе для строительства новых конюшен и поддержки ферм.

Эксперты отмечают, что Umamusume способствует притоку более молодой аудитории в традиционно консервативный мир скачек. По данным Японской ассоциации скачек, число людей, делающих ставки — как на ипподромах, так и онлайн, — стабильно растет на протяжении последнего десятилетия, и аналитики связывают эту динамику в том числе с влиянием поп-культуры и видеоигр.