Погиб лидер «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин

На войне в Украине в ночь на 27 декабря погиб основатель и командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин. Об этом сообщается в телеграм-канале военного формирования, воюющего против России в составе ВСУ.

«Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир — Денис “WhiteRex” Капустин. По предварительным данным — прилет FPV-дрона. Все подробности будут оглашены позже — пока устанавливаются детали произошедшего», — говорится в сообщении РДК.

Денису (Никитину) Капустину, был 41 год. В России его дважды заочно приговаривали к пожизненному заключению.

Первый пожизненный срок Капустин получил в ноябре 2023 года по обвинению, в том числе, в госизмене (статья 275 УК), попытке совершения теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), создании террористического сообщества (статья 205.4 УК) и других. Второй срок лидеру «Русского добровольческого корпуса» вынесли в ноябре 2024 года.

Этим срокам предшествовал рейд на территорию населенных пунктов Любимовка и Чуровичи в Брянской области в феврале 2023 года. Следствие посчитало, что лидер «Русского добровольческого корпуса» лично возглавлял эту операцию, в результате которой погибли два человека и был ранен ребенок.

После этого «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за повторную вылазку на территорию региона в марте и апреле за рейд по Белгородской области в мае 2023 года.

«Русский добровольческий корпус» — воинское формирование в составе Вооруженных сил Украины, состоящее из граждан России. Его участники ведут боевые действия на территории Украины, а также совершают рейды на приграничные регионы России. При этом значительная часть бойцов придерживается ультраправых взглядов, поддерживая таким образом главный нарратив российской пропаганды о «войне с нацистами».