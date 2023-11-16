Командира «Русского добровольческого корпуса» заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о рейде в Брянскую область

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по делу о рейде в Брянскую область. Об этом пишет ТАСС.

Капустина обвинили в госизмене (статья 275 УК), попытке совершения теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК), незаконном обороте взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК), создании террористического сообщества (статья 205.4 УК) и прохождении обучения в целях осуществления терроризма (статья 205.3 УК). Он объявлен в международный розыск.

Капустина заочно арестовали в начале апреля. Вылазку в Брянскую область бойцы «РДК» совершили 2 марта. Следствие посчитало, что Капустин лично возглавлял эту операцию, в результате которой, по утверждению российских властей, погибли два человека, а также был ранен ребенок. Владимир Путин тогда назвал произошедшее терактом.

В «РДК» же категорически отвергали обвинения в нападении на гражданских. В ходе вылазки они сняли и позже опубликовали несколько видео на фоне ориентиров в брянских селах Любечане и Сушаны. На кадрах Капустин заверил, что РДК «не воюет с гражданскими» и призвал россиян бороться с режимом Путина.

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