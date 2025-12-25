Один из крупнейших в истории лотерей джекпотов сорвал гражданин США

Житель штата Арканзас в день католического Рождества победил в лотерее Powerball. Выигрыш мужчины составил 1,817 миллиарда долларов. Это второй по величине джекпот в истории американской лотереи, говорится в официальном пресс-релизе компании.

Вероятность настолько крупного выигрыша была невероятно низкой. Шансы оценивались примерно 1 к 292,2 миллиона. Для этого надо было угадать комбинацию из шести цифр, которая состояла из 4, 25, 31, 52, 59, а также особого шара Powerball под номером 19. На сайте лотереи также отмечается, что главный приз разросся до столь внушительной суммы из-за того, что перед этим в 46 розыгрышах подряд не определился победитель.

Теперь обладатель джекпота может выбрать, каким образом он получит деньги. Либо представители лотереи заплатят ему сразу, но тогда сумма выигрыша снизится до 835 миллионов долларов. Либо он получит весь джекпот целиком, но в течение 30 лет. В последнем случае мужчина будет ежегодно получать платежи, увеличивающиеся с каждым разом на 5%.

Также в лотерее выиграли восемь американцев, которые получат по миллиону долларов. Еще 114 билетов дают гарантию на приз в размере 50 тысяч долларов, а 31 билет — на 100 тысяч долларов.

Рекордным выигрышем за всю истории проведения лотереи остается 2,04 миллиарда долларов, который в ноябре 2022 года получил житель Калифорнии. Владелец магазина, продавший счастливый билет, говорил, что рад видеть, как один из жителей «бедного» района города срывает джекпот.

Ранее житель Челябинской области стал обладателем суперприза в 100 миллионов рублей в тираже № 143 всероссийской лотереи «Мечталлион». По словам жены победителя, накануне покупки билета ей приснился рыжий паук — символ, который в народных поверьях считается предвестником скорого богатства.