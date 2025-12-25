EN
Певица Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила Instagram после участия в шоу вдовы соратника Трампа

2 минуты чтения 08:11

Певица Ники Минаж удалила аккаунт в Instagram после того, как она приняла участие в фестивале организации Turning Point USA. Она вышла на сцену вместе с Эрикой Кирк, вдовой застреленного в сентябре известного соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщают таблоиды The New York Post и Daily Mail.

The New York Post пишет, что после своего выступления Минаж потеряла около 10 миллионов подписчиков в Instagram и вскоре вовсе покинула платформу. При этом ее поклонники обратили внимание, что певица периодически удаляла свой аккаунт на протяжении многих лет, в том числе в октябре этого года. Тогда Минаж удалила аккаунт без объяснения причин, но продолжила вести другие соцсети.

В ходе своего выступления певица призвала молодых людей быть больше похожими на «красивого и обаятельного» Трампа. «Он вселил в столь многих людей надежду на то, что есть шанс победить злодеев, одержать победу и сделать это с высоко поднятой головой», — заявила Минаж. 

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

Она также провела параллели между собой и 79-летним Трампом, объяснив, что они оба выросли в Квинсе. «Лично мне это показало, что иногда даже в самые тяжелые моменты жизни кажется, что уже никогда не оправишься. Но это не так. И наш президент это демонстрирует. Он пережил все, что только можно пережить публично», — добавила певица.

Минаж также раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за его поддержки трансперсон. Отмечается, что певица не первый раз критикует Ньюсома за последние месяцы. Во время своего выступления она также рассказала о своем религиозном пути и затронула тему массового убийства христиан в Нигерии.

