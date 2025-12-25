Назван самый популярный в России мем 2025 года

Самым популярным мемом 2025 года стало изображение кота в черном капюшоне с подписью «Окак». Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг, составленный компанией Brand Analytics.

У мема «Окак» 7,97 миллиона упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей за год, выяснили специалисты с помощью ИИ-системы «Тренд Детектор Исследования». Картинка выражает удивление, недоумение или саркастическую реакцию на абсурдные жизненные ситуации.

«Мем “Окак” диагностирует состояние социальной когнитивной перегрузки, когда происходящее настолько не укладывается в привычные схемы восприятия, что сил на анализ, эмоции и активные действия уже не остается. Приходится принять реальность в ее странности и некомфортности, адаптироваться через пассивную иронию, доводя абсурд до предела», — прокомментировала «Коммерсанту» социолог Надежда Мизиряк.

На втором месте в рейтинге расположился пришедший из TikTok мем «Смерть в нищете» / «Покой в роскоши» — у него 207,5 тысячи упоминаний в сети за 2025 год. По сюжету подобных роликов героям поступали звонки от контактов с такими наименованиями после того, как они испытали так называемый «страх бедности» на фоне кризисных жизненных ситуаций.

Третье место занял персонаж «Тралалео Тралала» из нейросетевых видео с несуществующими существами, которые говорят на вымышленном языке, пародирующем испанский. Этот мем за год набрал 176,5 тысячи просмотров в русскоязычном интернете.

По мнению социолога, «Тралалео Тралала» отражает то, что подростки не понимают процессы, происходящие в обществе. С помощью привычных языковых и визуальных средств молодым людям уже не удается выразить весь спектр накопившихся переживаний, из-за чего происходит «отказ от серьезности и осмысленности как таковой».

Далее следуют мемы «42, братуха», «Договорнячок», «Дикий огурец», «Сидим с бобром за столом», «А ниче тот факт, что…?», «Умный человек в очках» и «Мама, вызывай такси».

Несмотря на то, что в этой подборке есть мемы, отражающие депрессию и апатию, в инфополе 2025 года главенствуют все же динамичная адаптация молодых людей к сложному реальному миру вместе с его повседневной гонкой, непонятными социальными правилами и информационными перегрузками.

Мемолог сервиса заказа такси «Максим» Андрей Кокин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что в 2025 году мемы стали жить меньше, чем в предыдущем, но при этом обрели более сложную структуру.

«Они все чаще существуют не как отдельная шутка, а как цепочка отсылок, реакций и переосмыслений. Важен не только сам образ, но и контекст вокруг него. Мем-культура становится более многослойной и саморефлексивной, так как комментирует саму себя», — сказал Кокин.

В 2026 году, по по его прогнозу, абсурдных и нейросетевых мемов станет еще больше, так как мем-культура становится все более многослойной. Сейчас мемы — это язык общения внутри поколений и социальных групп, полноценная часть современной культуры, подчеркнул эксперт.