Сериал про хоккеистов-геев из России и Канады стал международным хитом

2 минуты чтения 22:31

Канадский сериал «Жаркое соперничество», рассказывающий о любви двух молодых хоккеистов, занял первое место в чартах HBO Max. Ему удалось опередить по просмотрам «Добро пожаловать в Дерри», приквел культового хоррора «Оно», сообщает ScreenRant.

Критики также остались довольны сериалом об отношениях россиянина Ильи Розанова и канадца Шейна Холландера. На самом популярном агрегаторе Rotten Tomatoes «Жаркое соперничество» получило крайне положительные отзывы — 96% рецензентов рекомендовали его к просмотру. По этому показателю сериал превзошел даже финальный сезон «Очень странных дел», у которого рейтинг «свежести» составил 90%.

«Жаркое соперничество» рассказывает о молодых парнях, которые не решаются дать волю своей страсти из-за гомофобной атмосферы, царящей в хоккее. Тем не менее главные герои уже в первой серии начинают заниматься сексом: принимая душ рядом друг с другом, они возбуждаются и тайно отправляются в отель.

В течение следующих восьми лет Илья и Шейн соревнуются в погоне за славой, параллельно пытаясь справиться со своими чувствами. Но именно эротические сцены привлекли к сериалу повышенное внимание. Зрители и критики назвали их слишком красивыми.

Созданием сериала для канадского стримингового сервиса Crave занимался Джейкобом Тирни по мотивам бестселлера писательницы Рейчел Рид. «Жаркое соперничество» вышло также на HBO Max, и уже стало известно, что сериал продлили на второй сезон. Финальная серия первого сезона выйдет в эфир 26 декабря.

