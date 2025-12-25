EN
Интернет и мемы

Фото Риз Уизерспун с ее дочерью удивило подписчиков

4 минуты чтения 16:12 | Обновлено: 17:27

Актриса Риз Уизерспун опубликовала в инстаграме фото со своей дочерью Авой Филипп. Подписчики были шокированы тем, как дочь и мать сильно похожи.

Некоторые пользователи написали, что не сразу смогли определить, где на фото Риз Уизерспун, а где — Ава Филипп. «Вау, мне пришлось дважды посмотреть, потому что не поняла сразу, кто из вас кто! Вы обе такие красивые!» — написала одна из подписчиц.

Больше всего лайков получил следующий комментарий: ««Как так получилось, что твоя дочь выглядит больше как ты, чем ты сама?» Также в комментариях Уизерспун и Филипп называли близняшками и отмечали, что Ава может сыграть мать в биографическом фильме.

Ава Филипп родилась в браке Риз Уизерспун с актером Райаном Филиппом. Сейчас девушке 25 лет, она строит собственную карьеру и периодически появляется на светских мероприятиях вместе с матерью.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

В стартовавшем в 2024 году сериале «Доктор Одиссей» Филипп повторила культовый образ Риз Уизерспун из фильма «Блондинка в законе»: актриса, сыгравшая девушку по имени Вероника, снялась в розовом бикини, которое напоминает бикини ее матери из известной сцены в бассейне.

Риз Уизерспун известна ролями Элли Вудс в комедийном фильме «Блондинка в законе», певицы Джун Картер в байопике «Переступить черту», за которую актриса получила «Оскар», а также своими образами в фильмах «Жестокие игры», «Дикая», «Исчезнувшая» и сериалах «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу».

