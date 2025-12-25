Стали известны главные тренды в туризме в 2026 году

В 2026 году туристы будут избегать популярных направлений, стремиться отдыхать от ответственности и выбирать поездки, направленные на оздоровление. Об этих и других трендах, которые будут главными в туризме в 2026 году, рассказал американский телеканал CNBC.

Для определения пяти основных туристических трендов урналисты проанализировали 25 отчетов о путешествиях, подводящих итоги завершающегося года.

Одним из трендов, по версии CNBC, станет «антитуризм» — желание путешественников избежать туристических сезонов и популярных направлений. Таким образом, с одной стороны, у людей получится ближе познакомиться с местной культурой и не способствовать чрезмерному туризму, а с другой — сэкономить.

Другой тренд, который выделили журналисты, желание людей в отпуске отдохнуть от ответственности. Из-за этого в 2026 году может возрасти спрос на туристические агентства и пакеты «все включено». Таким образом путешественники избегут «морального истощения», которое они все чаще начинают испытывать еще до начала поездки.

Третья тенденция — оздоровительный отдых, который эволюционировал от спа-поездок до научно обоснованных программ долголетия и путешествий, ориентированных на психическое здоровье. Под этим CNBS подразумевает аюрведические программы в Индии, йога-серфинг в Коста-Рике и ретриты в тишине в Канаде.

Также популярность среди молодых туристов набирает отдых, который поможет им окунуться в воспоминания. Почти восемь из десяти американцев до 35 лет рассказали, что либо уже повторили, либо хотят повторить поездку из детства.

Последний, пятый тренд, выделенный в материале — рост использования искусственного интеллекта (ИИ) в гостиничном бизнесе. Сейчас все больше путешественников обращаются к нейосетям для бронирования поездок. Отели также начали использовать ИИ, чтобы лучше понимать своих клиентов, отметили журналисты.