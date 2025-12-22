Налог на сахар захотели ввести в Германии

В Германии предложили ввести общегосударственный налог на сахар из-за его чрезмерного потребления в стране и связанных с этим рисками для здоровья. С подобной инициативой выступил премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, пишет Die Welt.

«Введение налога на сахар давно уже необходимо как с политической, так и с экономической точки зрения, потому что чрезмерное потребление сахара вызывает серьезные проблемы со здоровьем и, следовательно, огромные социальные расходы. Я бы предпочел, чтобы мы смогли решить это без государственного регулирования, но, похоже, до этого мы еще не дошли», — сообщил Гюнтер в интервью газете.

Подобную инициативу он намерен отправить в Бундесрат, так называемую верхнюю палату парламента Германии, в первом квартале 2026 года.

Немецкая газета Der Tagesspiegel пишет, что предложение Гюнтера поддержал бывший федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах. Он отметил, что введение налога на сахар было бы «очень разумным с точки зрения здравоохранения».

«Наша система здравоохранения — самая дорогая в ЕС, а продолжительность жизни — самая короткая во всей Западной Европе. Введение налога на сахар позволило бы предотвратить множество случаев диабета, заболеваний почек и сердечных приступов. Также это снизило бы расходы на страхование здоровья», — сказал он.

В Германии не первый год обсуждают введение налога на сахар. В 2024 году занимавший тогда пост федерального министра сельского хозяйства Джем Оздемир предложил облагать налогом сахаросодержащие безалкогольные и энергетические напитки.

Также эту идею просили поддержать в открытом письме сотни немецких врачей. По словам медиков, с сахаром нужно бороться как с табаком, то есть с помощью комплексных мер на государственном уровне, включая акцизы и запреты на рекламу, ориентированную на детей.

Недавнее исследование Greenpeace показало, что чрезмерное потребление сахара повышает риск диабета, высокого давления и кариеса, пишет Der Tagesspiegel. При этом, согласно документу, ежегодные расходы системы здравоохранения Германии из-за связанных с этим заболеваний составляют около 12 миллиардов евро.