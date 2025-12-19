EN
СМИ рассказали о стратегии Зеленского для сохранения власти

2 минуты чтения 15:52

Коррупционный скандал в Украине и отставка главы Офиса президента Андрея Ермака стали для Владимира Зеленского сильным ударом. Теперь он пытается восстановить свои политические позиции внутри Украины и за ее пределами, пишет «Страна» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Издание рассказало о пяти элементах, которые должны помочь украинскому президенту сохранить власть. Первым из них, как пишет «Страна», является попытка удержать способ управления вертикалью власти и контролировать финансовые потоки. Для этого Зеленский затягивает с назначением нового главы своего офиса, благодаря чему Ермак сохраняет влияние на процессы в стране. Кроме того, по данным издания, финансовые потоки в Украине теперь контролирует соратник Зеленского Сергей Шефир.

Вторым пунктом «Страна» выделила использование переговоров с США и несогласия пойти на уступки России в качестве способного повысить рейтинг Зеленского фактора. Помимо этого, такая позиция позволяет украинскому президенту добиться поддержки западных стран так, чтобы они не обращали внимания на внутреннюю политику Украины.

Далее, как пишет «Страна», Зеленский хочет убедить президента США Дональда Трампа внести неприемлемые для России изменения в проект мирного соглашения. Издание утверждает, что, когда Москва откажется от предложенных условий, украинский президент намерен обвинить Кремль в срыве переговоров.

«[Зеленский] прикладывает огромные усилия, чтобы проект Трампа по сделке с Россией через завершение войны в Украине поломать. Но с другой стороны, он препятствует и проекту европейцев, которые хотят перехватить управление над созданными американцами структурами внешнего влияния и использовать их для взятия под контроль внутренних процессов. Это чревато тем, что он в какой-то момент просто попадет под жернова», — считает неназванный источник издания.

Четвертым элементом «Страна» называет желание Зеленого сменить руководство в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), однако, по версии издания, сейчас это сделать сложно.

Последний пункт — введение электронного голосования через украинских портал госуслуг «Дия», который позволит «нарисовать» нужное количество голосов. При этом, как отмечает «Страна», офис Зеленского и раньше разрабатывал подобные стратегии. В качестве примера издание приводит летнюю попытку Зеленского ограничить независимость НАБУ и САП.

