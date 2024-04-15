Любимая газета Путина поздравила с юбилеем «брошенную и забытую всеми» Аллу Пугачеву

На сайте «Комсомольской правды» в день 75-летнего юбилея Аллы Пугачевой появилась статья «Брошенная и забытая всеми». В то же время издание поздравило певицу в запрещенном в России фейсбуке. На это обратил внимание журналист Олег Кашин.

В посте «Комсомольской правды» в фейсбуке говорится, что издание поздравляет Пугачеву с юбилеем, желает ей здоровья и «быть ближе к Родине — и физически, и морально».

В то же время на сайте издания вышла статья о том, как юбилей певицы якобы обернулся катастрофой: «Ни муж, ни друзья к ней не приехали на юбилей. Брошенная и забытая всеми Алла Борисовна вынуждена одна справляться с обрушившимися на нее бедами».

«Комсомольская правда» утверждает, что из-за ночного удара Ирана по Израилю Пугачева вынуждена отмечать юбилей в одиночестве, поскольку гости не смогли прилететь на празднество. Ее муж Максим Галкин, как утверждает издание со ссылкой на неназванные источники, находится за пределами Израиля. При этом сам Галкин опубликовал видео в инстаграме, на котором рассказал, что находится в Израиле.

Ранее российские телеканалы, вопреки предыдущей практике, не включили в сетку вещания на 15 апреля праздничные программы в честь юбилея Аллы Пугачевой. На это обратили внимание «Ведомости». Журналисты сделали такой вывод на основе расписания программ на онлайн-платформе «Смотрим».

Издание отмечает, что к предыдущему юбилею певицы в 2019 году российские телеканалы показали праздничные сюжеты и концерты. Например, на «Первом канале» транслировали «Подарок для Аллы», а канал «Россия 1» показал поздравление «С днем рождения, Алла!».

После начала войны в Украине Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным уехала из России и Израиль. В сентябре 2022 года Галкина признали «иностранным агентом», и певица попросила внести в реестр и ее.

В октябре 2023 года после начала войны в Израиле Галкин заявил, что его семья не собирается переезжать из страны. В марте 2024 года Пугачева также записала обращение к Стасу Михайлову, в котором назвала его мудаком. Михайлов утверждал, что уехавшие из-за войны артисты «приползут в Россию на коленях».

«Комсомольская правда» считается любимой газетой Путина. Именно ей Путин впервые разрешил использовать свой образ в рекламной кампании. В апреле 2022 года генеральный директор газеты Владимир Сунгоркин попал под санкции ЕС.

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