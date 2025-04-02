Алла Пугачева опубликовала две песни о войне

На YouTube-канале Аллы Пугачевой появились две новые музыкальные композиции, обе они посвящены военной тематике. Одна из них уже публиковалась в сообществе поклонников творчества певицы в социальной сети «ВКонтакте», но позже была удалена с пометкой: «Песня удалена до официального релиза».

Песни называются «Мама» и «Поцелуй войны». Текст первой композиции выстроен вокруг диалога матери и ее погибшего на войне сына. Вторая, по сообщениям СМИ, написана по мотивам Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, в ходе которой был освобожден город Петрозаводск и разгромлена большая часть финских войск на территории СССР.

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«Поцелуй войны» уже выкладывался на YouTube, но в мужском исполнении. На канале Пугачевой также указано, что она сама написала текст для песни «Мама». На данный момент исполнительница не прокомментировала выход новых композиций в своих социальных сетях и на рассказывала, каким именно событиям и реально существовавшим лицам они посвящены.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин покинули Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, Галкин публично выступает против действий российских властей и был признал иноагентом, певица высказывалась в его поддержку.

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После отъезда пары российские пропагандисты неоднократно пытались создать образ «брошенной и забытой всеми» певицы, заявляя, что на ее юбилей не приехали ни муж, ни друзья, а ей самой желали «быть ближе к Родине — и физически, и морально». Российские депутаты предлагали лишить ее имущества в России и объявить «иноагентом», однако Минюст сообщал об отсутствии оснований для принятия такого решения.

Также провластный телеканал НТВ выпустил серию фильмов, в которых обвинил Пугачеву в организации заказного убийства серийного доносчика Виталия Бородина, а также в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Бородин утверждает, что написал на певицу заявление в ФСБ и Следственный комитет, а также попросил лишить ее государственных наград. На данный момент власти никак не отреагировали на утверждения доносчика.