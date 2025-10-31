EN
Общество

Пугачева стала одной из самых узнаваемых «иноагентов»

2 минуты чтения 21:40

Алла Пугачева вошла в список самых узнаваемых «иноагентов», согласно всероссийскому опросу провластного фонда ВЦИОМ. При этом Минюст не вносил певицу в соответствующий реестр.

Телефонный опрос проводился в октябре среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Участников просили вспомнить людей и организации, которым был присвоен статус «иноагента», а также оценить, насколько справедливым они считают решение Минюста.

Список самых узнаваемых «иноагентов» возглавил Максим Галкин (28%). Алла Пугачева, у которой официально нет такого статуса, оказалась на втором месте (13%), а третью строчку занял Андрей Макаревич (8%).

Со статусом «иноагента» россияне также чаще всего ассоциировали Моргенштерна, Юрия Дудя, Алексея Навального и группу «Би-2», хотя Минюст официально признавал «иноагентом» только одного участника коллектива. Среди организаций респонденты чаще всего называли телеканал «Дождь» и «Медузу».

«В современном российском обществе ярлык “иноагент” превратился не просто в юридический статус, а в мощный социокультурный штамп, отражающий страх и недоверие к “чужим”. Интересно, что Алла Пугачева, не обладающая таким статусом, занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами — это феномен медиатизации и стигматизации образов в публичном пространстве. Так проявляется коллективная проекция, где известные личности становятся символами “внешней угрозы” и объектом общественного порицания вне фактической юридической базы», — прокомментировала результаты руководитель медиацентра ВЦИОМ Яна Ширяева.

Согласно опросу, россияне чаще всего ассоциируют «иноагентов» с «врагами и предателями». Так ответил 41% опрошенных. Результаты также показали, что этот статус становится все более знакомым обществу. 75% респондентов заявили, что знают о законе об «иноагентах» или хотя бы слышали о нем. Этот результат на 5 процентных пунктов больше, чем в 2022 году. 

Также растет поддержка самой практики присвоения этого статуса. Среди осведомленных граждан 65% заявили, что «присваивать такой статус скорее нужно». Этот показатель на 11 процентных пунктов выше, по сравнению с 2022 годом.

