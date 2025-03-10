Серийный доносчик обвинил Пугачеву и Невзлина в попытке его убить

Серийный доносчик, глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», Виталий Бородин заявил о подаче заявления в ФСБ и Следственный комитет России против певицы Аллы Пугачевой, об этом написал в своем телеграм-канале.

Также Бородин обвинил в организации попытки покушения на него бывшего совладельца «Юкоса» Леонида Невзлина «из-за Аллы Пугачевой». Бородин считает, что его решили убить из-за того, что он «просил» лишить Пугачеву государственных наград из-за ее «связей с западными спецслужбами». Теперь он обвиняет в подготовке покушения и саму певицу и просит еще раз проверить ее связь с иностранными спецслужбами.

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Бородин также рассчитывает, что «ответственность понесет» и российский политик Михаил Ходорковский. Он не привел доказательств организации покушения, заявив лишь, что все необходимые сведения есть у Андрея Матуса, который будет «ключевым свидетелем».

Виталий Бородин известен серийными доносами на певцов, актеров, общественных деятелей и политиков, которые выразили свое несогласие с политикой российских властей и вторжением российских войск в Украину. Именно по его доносу издание «Проект» в 2021 признали «нежелательным», а сам он также просил «проверить» Диану Арбенину, Валерия Меладзе, Семена Слепакова, Лайму Вайкуле и Лию Ахеджакову.

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Андрея Матуса, на информацию которого ссылается Бородин, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает «решалой», а издание Insider — «мошенником», связанным с ФСБ. Журналисты со ссылкой на связанный с силовиками телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» отмечают, что Матус — «решальщик» при Шестой службе ФСБ (в ее ведении экономические преступления). По данным Insider, в пользу этой «легенды» свидетельствуют записи контакта Матуса в телефонных книжках.