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Аллу Пугачеву предложили признать «иноагентом» и лишить имущества 

16:35 • 09.07.2024

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву «иноагентом», а также лишить имущества за «дискредитацию» российской армии. Об этом пишет РИА «Новости». 

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев.

Так депутат отреагировал на пост Пугачевой о российском обстреле Украины. Она опубликовала фотографию пострадавшего ребенка после удара по киевской больнице «Охматдет» и подписала ее: «Бог терпелив, но всему есть предел». 

Удар по Украине 8 июля был самым массированным за последние несколько месяцев. Россия выпустила 38 ракет разных типов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Одна из них попала в детскую больницу «Охматдет», разрушив один из корпусов. 

В результате российского удара 8 июля в Киеве погибли 29 человек, среди которых четверо детей, еще 117 человек получили различные ранения. 

Ранее Министерство обороны России заявило, что сообщения о намеренном российском ударе по гражданским объектам в Украине якобы не соответствуют действительности. 

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — утверждают в российском военном ведомстве.  

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отверг обвинения в ударах по гражданским объектам, заявив «о падении антиракеты».

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