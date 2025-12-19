Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу найти способ возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным, поскольку США активно ведут переговорный процесс по мирному урегулированию в Украине. С таким заявлений французский лидер выступил перед журналистами после окончания саммита в Брюсселе, пишет Bloomberg.
«Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией в условиях прозрачности и в сотрудничестве с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным», — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что европейцы, как и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — считает президент Франции.
Как сообщает France24, Макрон также заявил, что европейские лидеры должны найти способы возобновить контакты с Путиным «в ближайшие недели».
Французский лидер не первый раз предлагает Европе найти возможность установить диалог с Россией. Выступая перед журналистами на полях саммита НАТО в Гааге в июне, Макрон заявлял, что европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца».
«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал тогда президент Франции.
Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 18–19 декабря. По итогам первого дня, участники договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных бюджетным резервом ЕС. Согласно документу, опубликованному на сайте Евросовета, замороженные российские активы для этого использовать не будут.