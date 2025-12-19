EN
Мир

Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Путиным

10:07

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу найти способ возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным, поскольку США активно ведут переговорный процесс по мирному урегулированию в Украине. С таким заявлений французский лидер выступил перед журналистами после окончания саммита в Брюсселе, пишет Bloomberg.

«Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией в условиях прозрачности и в сотрудничестве с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что европейцы, как и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — считает президент Франции.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
25 минут чтения

Как сообщает France24, Макрон также заявил, что европейские лидеры должны найти способы возобновить контакты с Путиным «в ближайшие недели».

Французский лидер не первый раз предлагает Европе найти возможность установить диалог с Россией. Выступая перед журналистами на полях саммита НАТО в Гааге в июне, Макрон заявлял, что европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца».

«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал тогда президент Франции.

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 18–19 декабря. По итогам первого дня, участники договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных бюджетным резервом ЕС. Согласно документу, опубликованному на сайте Евросовета, замороженные российские активы для этого использовать не будут.

