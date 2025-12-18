Трампа сравнили с «рассерженным дедом» после его «панического» обращения к нации

Американский журнал The Atlantic опубликовал заметку, посвященную обращению президента США Дональда Трампа, с которым он выступил по национальному телевидению накануне.
«Президент Соединенных Штатов ворвался в гостиные американцев, словно рассерженный и растерянный дед, чтобы сказать нам всем, что мы неблагодарные щенки», — так штатный автор издания Том Николс прокомментировал выступление Трампа в первом же абзаце своего материала.
В публикации отмечается, что глава Белого дома «очевидно» читал заранее подготовленную речь. При этом этом Николс убежден, что Трамп сам написал или «сердито продиктовал ее», из-за чего выступление было полно «нелепых ошибок, которых, вероятно, избежали бы даже второсортные спичрайтеры» нынешнего главы Белого дома.
В качестве примера одной из таких «нелепостей» в заметке приводится утверждение Трампа, что на момент его вступления в должность в январе 2025 года инфляция в стране была самой высокой за 48 лет.
«Мы могли бы разбирать ложные утверждения Трампа, как это сделают эксперты и аналитики в ближайшие дни. Но, пожалуй, важнее ложных заявлений — которые для Трампа являются обычным делом — было его поведение», — говорится в заметке.
По словам Николса, «охваченный паникой» президент в течение 20 минут пытался запугать нацию, чтобы заставить ее признать, что он отлично справляется со своими обязанностями. При этом Трамп не проявил ни капли сочувствия к соотечественникам, которые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после его возвращения к власти.
«Экономические проблемы? Заткнитесь, глупцы, экономика в порядке. А если это не так, то это не его вина — это вина Джо Байдена. Нервозность по поводу внешней политики? Заткнитесь, слабаки, Америка сильна и пользуется уважением», — пересказывает содержание президентской речи журналист.
Называя себя «знатоком речей Трампа», который много лет анализирует и комментирует их, Николс подчеркивает, что нынешнее выступление удивило даже его.
«Даже по меркам Трампа это было пугающее проявление страха. Могу только представить, как враги Америки в Москве, Пекине и Тегеране с удовольствием улыбаются, наблюдая, как президент теряет ориентиры, ругает собственный народ и требует, чтобы его сняли с него всякую вину, когда ситуация ухудшится», — пишет он.
Николс также обвинил главу Белого дома в презрении к американским военным, чью лояльность, по мнению Трампа, он может купить единовременной выплатой в размере 1776 долларов. «Это проекция: Трамп с готовностью продается за золотые слитки и безделушки сам и, видимо, считает, что мужчины и женщины вооруженных сил — люди столь же безнравственные», — предположил журналист.
По словам Николса, речь Трампа была не «праздничным обращением лидера великой демократии к своим гражданам», но криками загнанного в угол «местечкового диктатора».