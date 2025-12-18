Вирусное видео о старых кондиционерах спровоцировало «золотую лихорадку» в Южной Корее

В Южной Корее, благодаря ролику, завирусившемуся в сети, началась охота за кондиционерами 20-летней давности, пишет издание South China Morning Post.

В опубликованном неделю назад видео показано, как скупщик золота переплавляет сделанные из драгоценного металла буквы логотипа с кондиционера LG Whisen в слиток, а затем предлагает за него клиенту 713 тысяч южнокорейских вон (482 доллара США). При этом он поясняет, что буквы логотипа оказались сделаны из 24-каратного золота, а их общий вес составил почти один дон (традиционная для Южной Кореи мера веса золота, примерно равная 3,75 грамма — прим. «Холода»). По данным местной прессы, цена одного дона золота в стране сейчас составляет 890 тысяч вон — это чуть больше 600 долларов.

Как отмечает SCMP, за семь дней ролик собрал миллион просмотров и несколько сотен комментариев. Во многих из них пользователи пишут, что, посмотрев видео, начали активно разыскивать старые кондиционеры этой этой марки. «У моей бабушки стоит очень старый кондиционер, надо бы проверить это Samsung или LG», — говорится в одном из них. В других — авторы сетуют, что успели выкинуть старые кондиционеры, не подозревая об их истинной ценности.

Спустя несколько дней после первого видео, тот же скупщик опубликовал новый ролик. В нем показан клиент, который успешно продал золотые буквы логотипа, посмотрев распространившееся видео.

«Однажды я сам выковырял буквы логотипа и отнес их в местный ювелирный магазин, но там мне сказали, что не станут их покупать, потому что на металл нет сертификата и он “не похож на золото”. Я уже собирался выбросить его, когда увидел ролик», — говорит он. По его словам, за шесть букв из золота ему удалось выручить 748 тысяч вон или чуть больше 500 долларов.

Восторг обладателей старых кондиционеров марки LG вскоре остудила местная газета Chosun Daily, сообщившая, что логотип из золота есть только на определенных моделях. Как выяснилось, в 2005 году южнокорейский производитель электроники LG, называвшийся тогда Lucky-Goldstar, пятый год подряд становился лидером по продажам кондиционеров в стране, в честь чего выпустил лимитированную серию этих устройств. Всего в продажу поступило 10 тысяч кондиционеров модели Whisen с логотипом из 24-каратного золота.

В одном из комментариев к завирусившемуся видео пользователь отмечает, что 20 лет назад цены на золото были существенно ниже нынешних. «Покупатели LG фактически выгодно инвестировали заплаченные за кондиционеры деньги, даже не подозревая этого», — заключил он.

По данным SCMP, в 2005 году золото в Южной Корее торговалось по цене от 50 до 70 тысяч вон за один дон. С тех пор драгоценный металл подорожал более чем в 10 раз.