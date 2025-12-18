EN
Ученые назвали самое страдающее от одиночества поколение

2 минуты чтения 22:56 18 декабря

Социологи все чаще называют молодых людей наиболее одинокими. Данные по Британии подтверждают этот тренд — граждане до 30 лет оцениваются, как самое страдающее от одиночества поколение, сообщает BBC. 

Согласно исследованию Управления национальной статистики, 33% британцев в возрасте от 16 до 29 лет сообщили, что чувствуют себя одинокими «часто или всегда». Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. 

«Наиболее одиноки взрослые в возрасте от 18 до 24 лет. За ними следуют пожилые люди», — рассказала в разговоре с BBC директор Центра изучения одиночества профессор Андреа Вигфилд.

Данные Всемирной организации здравоохранении подтверждают: молодые люди и подростки обладают самым высоким уровнем одиночества. Однако в некоторых странах уровень одиночества резко возрастает после 85 лет и доходит до показателей людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Эксперты, опрошенные BBC, говорят, что веселая жизнь двадцатилетних, представленная в таких сериалах, как «Друзья», во многом обманчива и не соответствует действительности.

«Мы склонны романтизировать юность как беззаботное время, хотя чаще всего это самое несчастное время в жизни людей», — заявил профессор Ричард Вайсбур.

На рост уровня одиночества повлияла в том числе пандемия коронавируса, которая усилила тренд на работу из дома. Издание отмечает, что удаленная работа может особенно сильно ударить по людям в возрасте от 20 лет, так как мешает им социализироваться. 

На ощущение одиночества влияют и социальные сети, так как подталкивают пользователей к постоянному сравнению себя с идеализированной картинкой из жизни блогеров или случайных людей, предлагаемых алгоритмом. К тому же, как отмечают эксперты, соцсети могут создавать нереалистичные ожидания от отношений и ухудшать социальные навыки в реальной жизни.

За последние восемь лет в мире стало как минимум на 100 миллионов больше одиноких людей. Так, в 26 наиболее богатых странах с 2010 года увеличилась доля людей без пары. А в США за 50 лет удвоилась доля молодых людей, живущих без супруга или партнера.

