Мир

Одиноких людей в мире стало больше

2 минуты чтения 22:23

За последние годы в мире резко выросло число одиноких людей, сообщает журнал The Economist. Так, в 26 наиболее богатых странах из 30 с 2010 года увеличилась доля людей без пары. В США за 50 лет доля живущих без супруга или партнера людей в возрасте 25-34 лет удвоилась и достигла 50% для мужчин и 41% для женщин. По подсчетам журнала, за восемь лет в мире стало как минимум на 100 миллионов больше одиноких людей.

The Economist отмечает, что у женщинам стало проще жить в одиночестве, если они этого хотят: им доступно все больше разных рабочих мест, а стигматизация одиноких женщин снижается.

Авторы статьи предполагают, что самый важный фактор роста одиночества заключается в том, что у женщин выросли требования к образованию и финансовому положению партнеров, и посредственные отношения все реже кажутся им более выгодным вариантом, чем одиночество. В то же время мужчины начали отставать от женщин по уровню образования.

Мужчинам без высшего образования и с низким доходом становится сложнее найти себе пару. Это становится еще сложнее, если они отказываются делить домашние обязанностей или испытывают неприязнь к женщинам после частых отказов. Журналисты предполагают, что перспектива остаться в одиночестве может стимулировать мужчин меняться.

По данным The Economist, 60-73% одиноких жителей разных стран предпочли бы быть в отношениях. А опрос 2019 года, проведенный в США, показал, что только 27% одиноких людей нравится свой статус.

Отношение к политике также влияет на формирование пар. Многие одинокие люди хотят, чтобы будущий партнер соответствовал им по политическим взглядам. При этом все больше мужчин склоняются к правым взглядам, а женщины — к левым.

Соцсети могут создавать нереалистичные ожидания от отношений и ухудшать социальные навыки в реальной жизни, отмечают эксперты. Также они распространяют среди женщин информацию о возможном насилии в паре, а среди мужчин — что их ждет публичный позор, если свидание пройдет неудачно.

Свой вклад в рост одиночества вносит и искусственный интеллект. Около 7% молодых одиноких людей рассматривают возможность романа с ИИ-роботом, и эти технологии активно развиваются.

Ранее издания Би-би-си и Vogue отметили, что все больше женщин отказываются от публикаций фото и видео со своими партнерами в соцсетях. Это может быть связано как с нежеланием оставлять цифровой след, так и с желанием подчеркнуть свою независимость.

Инстаграм-блогерша Тавана Мусвабури объяснила Би-би-си, что хочет сохранить свой образ самостоятельной женщины, успехи которой не зависят от мужчины. Журналистка Vogue также предположила, что женщины стремятся получать социальные преимущества от отношений, не производя впечатления чрезмерной зависимости от партнера.

