EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ объяснили проблемы ВСУ на фронте и предсказали «цепь паники» из-за продвижения России

2 минуты чтения 08:04 | Обновлено: 08:12

Российская армия продолжает наступление на поле боя в Украине. По данным The Economist, сейчас украинская армия отступает быстрее, чем когда-либо с начала войны. Издание объяснило трудности ВСУ в Запорожье и Донбассе тремя причинами.

The Economist пишет, что армия Украины испытывает проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением, в то время как Россия располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев. Источник издания в Генштабе Украины сообщил, что в первой половине 2025 года российская армия увеличивалась в среднем на 8000–9000 солдат в месяц, несмотря на большие потери.

«Они по-прежнему превышают целевые показатели по набору на 20–30%. Они создают в регионах такие условия, что люди выбирают между голодом и заключением крупного контракта с вооруженными силами», — рассказал неназванный сотрудник украинской разведки.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Вторая причина — растущий опыт России по ведению войны с помощью беспилотников. Новые российские подразделения, например, группировка «Рубикон», наносят удары по украинской логистике в глубине тыла фронта. Это позволяет России выслеживать и уничтожать украинских операторов беспилотников. Потери ВСУ среди операторов беспилотников и других людей в тылу теперь выше, чем среди пехоты на передовой. The Economist называет это «поразительным изменением» с начала войны.

В качестве третьей причины издание выделило условия на местах и проблемы в координации действий ВСУ. По словам неназванного командира ВСУ, украинские войска останавливают Россию там, где они организовывают слаженную оборону.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

Примером городов, где России удалось захватить значительную часть территорий, по версии The Economist, являются Покровск и расположенный рядом Мирноград, а также Северск в Донецкой области. Последний издание называет украинским форпостом, который блокировал продвижение России к Славянску и Краматорску.

«Если линия обороны сейчас прорвется, это будет не просто локальная неудача, это только первая костяшка домино. Это вызовет цепь паники», — считает неназванный украинский офицер. По его мнению, ВСУ могли бы удержать ключевые позиции в городе, если бы задействовали резервы.

В украинской разведке считают, что наступление России может продолжаться еще несколько месяцев, но что Россия потеряет доминирующее положение на поле боя примерно к февралю следующего года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников