СМИ объяснили проблемы ВСУ на фронте и предсказали «цепь паники» из-за продвижения России

Российская армия продолжает наступление на поле боя в Украине. По данным The Economist, сейчас украинская армия отступает быстрее, чем когда-либо с начала войны. Издание объяснило трудности ВСУ в Запорожье и Донбассе тремя причинами.

The Economist пишет, что армия Украины испытывает проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением, в то время как Россия располагает гораздо большим резервом и не испытывает особых трудностей с набором новобранцев. Источник издания в Генштабе Украины сообщил, что в первой половине 2025 года российская армия увеличивалась в среднем на 8000–9000 солдат в месяц, несмотря на большие потери.

«Они по-прежнему превышают целевые показатели по набору на 20–30%. Они создают в регионах такие условия, что люди выбирают между голодом и заключением крупного контракта с вооруженными силами», — рассказал неназванный сотрудник украинской разведки.

Вторая причина — растущий опыт России по ведению войны с помощью беспилотников. Новые российские подразделения, например, группировка «Рубикон», наносят удары по украинской логистике в глубине тыла фронта. Это позволяет России выслеживать и уничтожать украинских операторов беспилотников. Потери ВСУ среди операторов беспилотников и других людей в тылу теперь выше, чем среди пехоты на передовой. The Economist называет это «поразительным изменением» с начала войны.

В качестве третьей причины издание выделило условия на местах и проблемы в координации действий ВСУ. По словам неназванного командира ВСУ, украинские войска останавливают Россию там, где они организовывают слаженную оборону.

Примером городов, где России удалось захватить значительную часть территорий, по версии The Economist, являются Покровск и расположенный рядом Мирноград, а также Северск в Донецкой области. Последний издание называет украинским форпостом, который блокировал продвижение России к Славянску и Краматорску.

«Если линия обороны сейчас прорвется, это будет не просто локальная неудача, это только первая костяшка домино. Это вызовет цепь паники», — считает неназванный украинский офицер. По его мнению, ВСУ могли бы удержать ключевые позиции в городе, если бы задействовали резервы.

В украинской разведке считают, что наступление России может продолжаться еще несколько месяцев, но что Россия потеряет доминирующее положение на поле боя примерно к февралю следующего года.