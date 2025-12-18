Генсек НАТО раскрыл планы Путина относительно стран бывшего СССР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о намерении захватить территории Украины, которые он назвал «историческими землями» России. Об этом пишет Би-би-си.
17 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны Путин заявил, что Россия «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», если Украина и ее европейские союзники откажутся «от разговора по существу». Последних он назвал «европейскими подсвинками», которые решили вернуть, что было «утрачено в прежние исторические периоды».
В интервью радио Би-би-си Рютте заявил, что риторика Путина отражает «историческую идею восстановления контроля над Украиной». Заявления Путина он назвал «безумием» и допустил, что идея Москвы может распространиться и на другие государства бывшего Советского Союза. По его словам, эта политика уже привела к гибели или ранению 1,1 миллиона россиян.
Рютте также высказался об итогах берлинского саммита, где представители Украины, США и европейских стран обсуждали гарантии безопасности для Киева. По его словам, европейские государства намерены возглавить многонациональные силы, которые должны будут «помогать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечивать безопасность украинского неба и поддерживать безопасность на море».
«Россия поймет, что с введением гарантий безопасности ей никогда не следует повторно пытаться напасть на Украину, потому что наша реакция будет разрушительной, и именно это мы сейчас обсуждаем», — сказал генсек альянса.
Рютте также предупредил, что в случае невыполнения странами НАТО обязательства к 2035 году направлять на оборону не менее 5% ВВП Россия может в ближайшие годы стать сильнее всего военного блока.
«Сейчас мы сильнее, но если мы не выполним решения, принятые в Гааге, через пару лет мы будем слабее русских, а это чрезвычайно опасно», — сказал он.
Генсек НАТО отметил, что благодаря президенту США Дональду Трампу альянс стал «сильнее, чем когда-либо». По его словам, политика Трампа выгодна для коллективной обороны и поддержки Украины.