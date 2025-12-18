Генсек НАТО раскрыл планы Путина относительно стран бывшего СССР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о намерении захватить территории Украины, которые он назвал «историческими землями» России. Об этом пишет Би-би-си.

17 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны Путин заявил, что Россия «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», если Украина и ее европейские союзники откажутся «от разговора по существу». Последних он назвал «европейскими подсвинками», которые решили вернуть, что было «утрачено в прежние исторические периоды».

В интервью радио Би-би-си Рютте заявил, что риторика Путина отражает «историческую идею восстановления контроля над Украиной». Заявления Путина он назвал «безумием» и допустил, что идея Москвы может распространиться и на другие государства бывшего Советского Союза. По его словам, эта политика уже привела к гибели или ранению 1,1 миллиона россиян.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

Рютте также высказался об итогах берлинского саммита, где представители Украины, США и европейских стран обсуждали гарантии безопасности для Киева. По его словам, европейские государства намерены возглавить многонациональные силы, которые должны будут «помогать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечивать безопасность украинского неба и поддерживать безопасность на море».

«Россия поймет, что с введением гарантий безопасности ей никогда не следует повторно пытаться напасть на Украину, потому что наша реакция будет разрушительной, и именно это мы сейчас обсуждаем», — сказал генсек альянса.

Рютте также предупредил, что в случае невыполнения странами НАТО обязательства к 2035 году направлять на оборону не менее 5% ВВП Россия может в ближайшие годы стать сильнее всего военного блока.

«Сейчас мы сильнее, но если мы не выполним решения, принятые в Гааге, через пару лет мы будем слабее русских, а это чрезвычайно опасно», — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что благодаря президенту США Дональду Трампу альянс стал «сильнее, чем когда-либо». По его словам, политика Трампа выгодна для коллективной обороны и поддержки Украины.