Путин назвал европейских политиков подсвинками и обвинил в желании развалить Россию

2 минуты чтения 18:03 | Обновлено: 18:04

Администрация бывшего президента США Джо Байдена и европейские лидеры надеялись поживиться, быстро развалив Россию. Однако деструктивные попытки коллективного запада провалились, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 

Путин отметил, что в Европе якобы «нет никакой цивилизации, а только сплошная деградация». Он также настаивал на реваншистских настроениях, которые преобладают среди европейских политиков, желающих вернуть, что было «утрачено в предыдущие исторические периоды».

«Полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат. Развалят. Европейские подсвинки…», — произнес Путин и выдержал многозначительную паузу. 

К подобной лексике Путин обращается впервые. Ранее термин «подсвинки», использующийся в унизительном ключе, ввел бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, когда по случаю Дня народного единства, 4 ноября 2022 года, опубликовал гневный текст. В нем Медведев сказал, что против России воюет часть умирающего мира: «безумные нацисты-наркоманы и хрюкающие подсвинки». 

Выступление в Минобороны Путин закончил словами о том, что Россия за время полномасштабной войны против Украины «вернула себе статус полного суверенитета».

С начала войны Россия, по подсчетам «Медиазоны», потеряла 153 171 человека. Это люди, чью смерть журналисты смогли подтвердить по открытым данным, из-за чего количество жертв может быть намного больше. 

Ранее стало известно, что США готовят новый пакет санкций в отношении российского энергетического сектора, если Кремль откажется от мирного соглашения с Украиной. 

Вместе с этим экономике России предсказали застой на следующий год. В лучшем случае стране грозит стагнация, а в худшем — спад из-за высокой ключевой ставки и низких цен на сырье.

