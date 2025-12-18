Галлюцинации заставили мужчину попытаться открыть дверь самолета во время полета

Пассажир американской авиакомпании Alaska Airlines пытался самостоятельно открыть аварийную дверь самолета, когда он поднялся на высоту более пяти тысяч метров. По словам свидетелей происшествия, мужчине казалось, что у лайнера «исчезли крылья» и теперь «все умрут». Об этом со ссылкой на судебные документы пишет Alaska’s News Source.

Инцидент произошел 10 декабря на рейсе из города Дедхорс в Анкоридж на Аляске. Согласно поступившему в суд иску, во время полета на высоте 5486 метров пассажир Кассиан Уильям Фредерикс встал со своего места, подошел к аварийному выходу и поднял рычаг двери. К мужчине успел подбежать другой пассажир, который схватил его и стал звать на помощь.

В тот момент в кабине пилотов загорелся индикатор, сигнализирующий о манипуляциях с дверью салона. Пилот позже рассказал следователям, что из-за давления воздуха открыть дверь в полете было бы невозможно, однако движение ручки двери могло привести к срабатыванию аварийного трапа и его спуску в салон, что могло создать опасность для пассажиров.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

Свидетели, в свою очередь, поделились, что Фредерикс вел себя неадекватно, дрожал и делал тревожные заявления. По их словам, во время полета мужчина повторял, что ему срочно нужно «выбраться», спрашивал, как разбить окно, и утверждал, что у него передозировка.

Один из пассажиров рассказал следователям, что Фредерикс кричал: «Остановите самолет» и «Крылья исчезли. Мы все умрем». Согласно судебным документам, мужчина также сообщил стюардессе, что «из вентиляционных отверстий выходит метамфетамин» и что все «сходят с ума».

Беременную казахстанку зарезали в Германии Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало Криминал 16 минут чтения

Члены экипажа заявили следователям, что мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения, но признали, что он вел себя «странно и неадекватно». Отмечается, что пилоты даже готовы были совершить аварийную посадку, но в итоге решили следовать к пункту назначения. Сразу после приземления Фредерикса направили на медицинское освидетельствование.

По словам сотрудника полиции Анкориджа, Фредерикс признался врачу, что в течение девяти-десяти дней пил алкоголь, видел галлюцинации, а также не помнит последние два года своей жизни.

Как сообщает Alaska’s News Source, за вмешательство в работу экипажа Фредериксу грозит тюремное заключение. Представители Alaska Airlines заявили, что пассажиру теперь запрещено летать этой авиакомпанией.