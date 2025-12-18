EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Галлюцинации заставили мужчину попытаться открыть дверь самолета во время полета

2 минуты чтения 15:03

Пассажир американской авиакомпании Alaska Airlines пытался самостоятельно открыть аварийную дверь самолета, когда он поднялся на высоту более пяти тысяч метров. По словам свидетелей происшествия, мужчине казалось, что у лайнера «исчезли крылья» и теперь «все умрут». Об этом со ссылкой на судебные документы пишет Alaska’s News Source.

Инцидент произошел 10 декабря на рейсе из города Дедхорс в Анкоридж на Аляске. Согласно поступившему в суд иску, во время полета на высоте 5486 метров пассажир Кассиан Уильям Фредерикс встал со своего места, подошел к аварийному выходу и поднял рычаг двери. К мужчине успел подбежать другой пассажир, который схватил его и стал звать на помощь.

В тот момент в кабине пилотов загорелся индикатор, сигнализирующий о манипуляциях с дверью салона. Пилот позже рассказал следователям, что из-за давления воздуха открыть дверь в полете было бы невозможно, однако движение ручки двери могло привести к срабатыванию аварийного трапа и его спуску в салон, что могло создать опасность для пассажиров.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

Свидетели, в свою очередь, поделились, что Фредерикс вел себя неадекватно, дрожал и делал тревожные заявления. По их словам, во время полета мужчина повторял, что ему срочно нужно «выбраться», спрашивал, как разбить окно, и утверждал, что у него передозировка.

Один из пассажиров рассказал следователям, что Фредерикс кричал: «Остановите самолет» и «Крылья исчезли. Мы все умрем». Согласно судебным документам, мужчина также сообщил стюардессе, что «из вентиляционных отверстий выходит метамфетамин» и что все «сходят с ума».

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
Криминал16 минут чтения

Члены экипажа заявили следователям, что мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения, но признали, что он вел себя «странно и неадекватно». Отмечается, что пилоты даже готовы были совершить аварийную посадку, но в итоге решили следовать к пункту назначения. Сразу после приземления Фредерикса направили на медицинское освидетельствование.

По словам сотрудника полиции Анкориджа, Фредерикс признался врачу, что в течение девяти-десяти дней пил алкоголь, видел галлюцинации, а также не помнит последние два года своей жизни. 

Как сообщает Alaska’s News Source, за вмешательство в работу экипажа Фредериксу грозит тюремное заключение. Представители Alaska Airlines заявили, что пассажиру теперь запрещено летать этой авиакомпанией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников