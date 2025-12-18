EN
EN
Интернет и мемы

Джиган может сыграть Воланда в фильме «Мастер и Маргарита»

2 минуты чтения 16:42

Рэпер Джиган может исполнить роль Воланда в новогодней экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сам артист объявил в своем телеграм-канале. 

«Скоро на ТНТ стартуют съемки фильма “Мастер и Маргарита”, и я участвую в пробах на роль Воланда. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо», — сказал артист.

О съемках фильма ранее сообщала пропагандистка, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки. По ее словам, телеканал готовится снять новогодний фильм по «Мастеру и Маргарите», где действие будет разворачиваться в 1990-х годах.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

«Представьте героев “Мастера и Маргариты” в лихие 90-е. Мы поймаем волну хайпа и ностальгии по этому времени. Все культурные коды и отсылки: черные иномарки и кожаные куртки, бандиты и новые русские; Маргарита летит на метле под “Черный бумер”. И, конечно, узнаваемые образы из культовых фильмов и сериалов — “Бумер”, “Брат”, “Бригада”, “Жмурки”, “Слово пацана” и так далее. Но все это — в контексте новогодней комедии», — написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, о желании поучаствовать в проекте уже заявили Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Давид Манукян, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и другие. «Мы будем снимать новогоднее кино для вас, пока у нас есть идеи, а они у нас не закончатся никогда!» — заявила Канделаки.

ТНТ уже несколько лет выпускает новогодние версии классических советских фильмов. 11 декабря на большие экраны вышла комедия «Невероятные приключения Шурика» Романа Кима и Миши Семичева. После выхода фильма в сети стали обсуждать, что сцены с певицей Ларисой Долиной оставили в комедии, несмотря на скандал с продажей квартиры.

До «Невероятных приключений Шурика», в 2024 году, телеканал выпустил комедию «Небриллиантовая рука», в 2023 вышел «Иван Васильевич меняет все!», а в 2022 году — «Самоирония судьбы».

