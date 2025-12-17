EN
EN
Мир

Собаки растерзали брошенного на улице новорожденного ребенка

2 минуты чтения 12:04 | Обновлено: 14:00
В индийском штате Одиша бродячие собаки растерзали брошенного на улице новорожденного ребенка. Об этом полиции сообщили местные жители, которые заметили в пасти животных части человеческого тела, пишут телеканалы Odisha и NDTV.

Инцидент произошел 16 декабря. В тот день жители деревни Баликатиран в округе Баласор обратили внимание на стаю безнадзорных собак, которые бродили вокруг детской площадки. В их пасти было нечто похожее на части человеческого тела, что заставило жителей обратиться в полицейский участок. До приезда силовиков сельчане прогнали собак и нашли разбросанные части тела младенца.

По данным телеканала Odisha, прибывшие на место полицейские подтвердили, что части тела принадлежали новорожденному ребенку. Согласно предварительному расследованию, младенца могли бросить на открытом воздухе, что привлекло бездомных животных. Однако точные обстоятельства смерти ребенка еще не установлены.

Сейчас полиция продолжает расследование дела и занимается поиском причастных к происшествию.

В октябре стало известно, что в американском штате Огайо питбуль загрыз шестимесячного ребенка. По данным прокуратуры округа Мэрион, взрослая собака по кличке Кайло напала на ребенка и фактически раздробила ему череп. Мальчик умер в больнице от полученных травм, а питбуля изъяли и усыпили.

Собака принадлежала отцу убитого ребенка по имени Блейк Бейтс. Однако виновной в случившемся признали мать младенца, 27-летнюю Алису Смит, которая, как сообщается, оставила мальчика одного в доме с собакой. Суд приговорил женщину к максимально возможному сроку по этой статье — трем годам заключения.

Отмечается, что годом ранее питбуль уже проявлял агрессию, пытаясь укусить ребенка семьи, проживающей по соседству. После этого владельцу собаки вынесли официальное предупреждение от службы контроля за животными, однако меры предприняты не были.

Фото:кадр из репортажа Odisha TV

