Агрессивная собака растерзала младенца

В США женщину приговорили к трем годам лишения свободы за смерть ее шестимесячного ребенка. Младенца насмерть загрыз питбуль. Об этом сообщает People со ссылкой на прокуратуру округа Мэрион, штат Огайо.

По данным следствия, 27-летняя Алиса Смит оставила ребенка без присмотра в доме, где находился агрессивный пес ее бойфренда и отца ребенка Блейка Бейтса. Собака напала на младенца и фактически раздробила ему череп. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. На следующий день питбуля изъяли и провели эвтаназию.

Издание уточняет, что в доме в момент трагедии содержалось несколько собак породы питбуль, включая взрослого пса по кличке Кайло, который и совершил нападение. Годом ранее Кайло уже проявлял агрессию, он пытался укусить ребенка из соседней семьи. После инцидента Бейтс получил официальное предупреждение от службы по контролю за животными, однако ничего не сделал.

Человек в лифте Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом Криминал 14 минут чтения

Алису Смит признали виновной в создании угрозы жизни ребенка. Суд назначил ей максимально возможный срок по этой статье — три года заключения. Блейк Бейтс ранее признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Его приговор ожидается 27 октября.

Минувшей весной в России было возбуждено уголовное дело после гибели младенца от нападения домашней собаки. В Томской области собака породы такса напала на спящую девочку 2025 года рождения и загрызла ее. Тело дочери с многочисленными укусами мать обнаружила утром. По статье «причинение смерти по неосторожности» хозяевам собаки грозит до двух лет лишения свободы.