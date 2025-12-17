СМИ назвали даты переговоров России и США

Встреча американской и российской делегаций, на которой стороны обсудят возможные варианты завершения войны в Украине, пройдет в ближайшие выходные, 20-21 декабря, в Майами, сообщает Politico, ссылаясь на два информированных источника.

Как ожидается, США представит России итоги последнего раунда переговоров с ЕС и Украиной. С российской стороны на переговорах будет присутствовать спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Вашингтон будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине прошли переговоры между США и Украиной. Встреча продлилась около пяти часов, и по ее итогам Уиткофф заявил, что был достигнут «значительный прогресс» в проработке мирного плана. На встрече обсуждали, в том числе, возможное прекращение огня в Украине.

Однако представители США не хотели идти на компромисс с Украиной по мирному плану, так как не было достигнуто желаемого компромисса по вопросу территорий Донбасса: Кремль требует, чтобы ВСУ вышли из региона, а Киев, наоборот, предлагает остановить боевые действия по линии соприкосновения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО, если союзники смогут предоставить его стране гарантии безопасности. Через некоторое время стало известно, что США и Евросоюз всё-таки согласились предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, в которой говорится, что все подписавшие соглашение страны должны будут оказать помощь союзнику в случае нападения на него.

На совместной пресс-конференции с Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц также обратился к России с предложением прекратить огонь 25 декабря — на католическое Рождество.

«Возможно, у российского правительства найдутся остатки человечности, чтобы оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества», — добавил Мерц.

Россия идею о временном прекращении огня отвергла. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «РФ хочет мира, а не передышки и подготовки Киева к продолжению войны».