EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кремль ответил на просьбу о перемирии на католическое Рождество

2 минуты чтения 12:50 | Обновлено: 13:24

Россия отвергает идею об объявлении перемирия на время католического Рождества, предложенную европейскими странами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

«РФ хочет мира, а не перемирия для передышки и подготовки Киева к продолжению войны», — заявил Песков. Также он сказал, что Кремль не будет реагировать на заявления союзников Украины о предоставлении ей гарантий безопасности.

Ранее канцлер Германии обратился к российскому руководству с предложением объявить перемирие на католическое Рождество, 25 декабря.

«Возможно, у российского правительства найдутся остатки человечности, чтобы оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества», — заявил Мерц. Он отметил, что по итогам американо-украинских переговоров в Берлине Европа впервые с 2022 года имеет шанс может обеспечить прекращение огня.

Также СМИ сообщили и о желании США достигнуть перемирия к этой дате. По их данным, Белый дом ограничил срок действия своего предложения по гарантиям безопасности Украине — администрация президента Дональда Трампа пытается достичь перемирия уже к 25 декабря этого года.

Гарантии безопасности, о которых говорит Песков, европейские страны и США предлагают дать по образу закрепленных в пятой статье договора НАТО. Она приравнивает нападение на одну страну альянса к нападению на весь блок и обязывает входящие в него государства оказать жертве помощь в отражении агрессии.

При этом оказываемая в соответствии с ней помощь не обязательно должна быть военной, а текст статьи не принуждает страны НАТО к отправке своих войск на помощь союзнику. Они имеют право самостоятельно определять объем помощи и ее характер. Статья применялась всего один раз за всю историю существования НАТО, после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России