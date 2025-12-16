Кремль ответил на просьбу о перемирии на католическое Рождество

Россия отвергает идею об объявлении перемирия на время католического Рождества, предложенную европейскими странами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

«РФ хочет мира, а не перемирия для передышки и подготовки Киева к продолжению войны», — заявил Песков. Также он сказал, что Кремль не будет реагировать на заявления союзников Украины о предоставлении ей гарантий безопасности.

Ранее канцлер Германии обратился к российскому руководству с предложением объявить перемирие на католическое Рождество, 25 декабря.

«Возможно, у российского правительства найдутся остатки человечности, чтобы оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества», — заявил Мерц. Он отметил, что по итогам американо-украинских переговоров в Берлине Европа впервые с 2022 года имеет шанс может обеспечить прекращение огня.

Также СМИ сообщили и о желании США достигнуть перемирия к этой дате. По их данным, Белый дом ограничил срок действия своего предложения по гарантиям безопасности Украине — администрация президента Дональда Трампа пытается достичь перемирия уже к 25 декабря этого года.

Гарантии безопасности, о которых говорит Песков, европейские страны и США предлагают дать по образу закрепленных в пятой статье договора НАТО. Она приравнивает нападение на одну страну альянса к нападению на весь блок и обязывает входящие в него государства оказать жертве помощь в отражении агрессии.

При этом оказываемая в соответствии с ней помощь не обязательно должна быть военной, а текст статьи не принуждает страны НАТО к отправке своих войск на помощь союзнику. Они имеют право самостоятельно определять объем помощи и ее характер. Статья применялась всего один раз за всю историю существования НАТО, после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.