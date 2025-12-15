EN
Мир

Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах с Зеленским

2 минуты чтения 10:18

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал встречу с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 14 декабря в Берлине. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Х.

По его словам, переговоры длились более пяти часов. В них также принял участие советник и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Представители [США и Украины] провели углубленные дискуссии о мирном плане из 20 пунктов, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится новая встреча», – написал Уиткофф.

По данным источников агентства DPA, на встрече присутствовал и канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Die Welt. Однако, как отмечается, после краткого приветствия канцлер ушел с переговоров. В зале для заседаний, где прошли переговоры, в качестве модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер, сообщили источники.

Как отмечает Die Welt, темой переговоров было, в том числе, возможное прекращение огня в Украине. «Я очень рад, что они [члены делегации] приехали сегодня в Берлин на переговоры в канцелярию. Это хорошо и необходимо. Пока что это хороший знак», — заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

Однако, по его словам, состав американской делегации с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, был «далеко не идеальным». «Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — резюмировал Писториус.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО  в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, писало агентство Reuters. По словам украинского лидера, Киев требовал членство в альянсе из-за желания получить реальные гарантии, однако сейчас власти готовы принять их в качестве двухсторонних соглашений с США, Канадой, Японией и странами Европы, аналогичных по содержанию пятой статье договора НАТО.

