СМИ: Россия и Украина урегулировали 90% споров для заключения мира

2 минуты чтения 21:31 | Обновлено: 21:36

Президент США Дональд Трамп доволен ходом мирных переговоров. В Вашингтоне считают, что 90% спорных вопросов, касающихся перемирия между Россией и Украиной, практически улажены, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Делегации от США и Украины встретились в Берлине, чтобы обсудить возможность скорейшего перемирия. В результате стороны договорились, что Киев получит гарантии безопасности, аналогичные тем, что предусмотрены в пятой статье договора НАТО. Согласно им, нападение на Украину будет рассматриваться как нападение на всех союзников, которые будут обязаны оказать помощь для защиты пострадавшего государства, в том числе через военные поставки.

Подробности документа не раскрываются, но, по словам американских чиновников, США зашли настолько далеко, «насколько вообще были способны в подобной ситуации».

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

По итогам переговоров в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к России с предложением прекратить огонь 25 декабря — на католическое Рождество. 

«Возможно, у российского правительства найдутся остатки человечности, чтобы оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества», — добавил Мерц.

Ранее Мерц сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером, предупредив, что Кремль не остановится в случае захвата Украины, а, наоборот, только усилит агрессию. По его словам, цель Путина изменить границы Европы и восстановить Советский Союз в его прежних пределах.

