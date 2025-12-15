СМИ: Россия и Украина урегулировали 90% споров для заключения мира

Президент США Дональд Трамп доволен ходом мирных переговоров. В Вашингтоне считают, что 90% спорных вопросов, касающихся перемирия между Россией и Украиной, практически улажены, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Делегации от США и Украины встретились в Берлине, чтобы обсудить возможность скорейшего перемирия. В результате стороны договорились, что Киев получит гарантии безопасности, аналогичные тем, что предусмотрены в пятой статье договора НАТО. Согласно им, нападение на Украину будет рассматриваться как нападение на всех союзников, которые будут обязаны оказать помощь для защиты пострадавшего государства, в том числе через военные поставки.

Подробности документа не раскрываются, но, по словам американских чиновников, США зашли настолько далеко, «насколько вообще были способны в подобной ситуации».

По итогам переговоров в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к России с предложением прекратить огонь 25 декабря — на католическое Рождество.

«Возможно, у российского правительства найдутся остатки человечности, чтобы оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества», — добавил Мерц.

Ранее Мерц сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером, предупредив, что Кремль не остановится в случае захвата Украины, а, наоборот, только усилит агрессию. По его словам, цель Путина изменить границы Европы и восстановить Советский Союз в его прежних пределах.