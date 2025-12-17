СМИ узнали подробности о гарантиях безопасности для Украины

США и Евросоюз по итогам переговоров в Берлине 14 и 15 декабря согласовали документы, в которых изложены гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, речь идет о двух документах, которые не были официально опубликованы, однако собеседники NYT рассказали, что в одном из них описаны общие принципы. Они представляют собой обязательства, аналогичные пятой статье НАТО, согласно которым все подписавшие соглашение страны должны оказать помощь в случае нападения на Украину.

Второй документ американские чиновники назвали «оперативным документом для взаимодействия между военными». В нем «очень конкретно» описывается, как именно американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать, что Россия не предпримет повторных попыток захвата украинской территории в ближайшие годы.

По данным NYT, численность украинской армии будет ограничена до 800 тысяч человек — это количество авторы документа сочли «мирным уровнем». ВСУ должны быть оснащены современной техникой, чтобы служить сдерживающим Россию фактором. Один из европейских дипломатов заявил, что требования к технике также прописаны «очень конкретно», но не раскрыл других деталей.

Кроме того, европейские силы должны будут находиться на территории Украины, чтобы обеспечить безопасность воздушного и морского пространства. Какие именно страны согласились разместить свои контингенты в Украине, источники NYT раскрыть отказались. По словам президента страны Владимира Зеленского, это в частном порядке пообещали сделать «несколько стран». Ожидается, что эти войска будут размещены в западной части Украины и служить еще одним сдерживающим фактором.

Неназванный европейский дипломат охарактеризовал обязательства, изложенные в документе по безопасности, как «меню», из которого правительства могут выбирать уровень поддержки.

NYT пишет, что в документах также указана роль США. По данным издания, страна будет использовать свои разведданные, чтобы мониторить линию прекращения огня и потенциальные попытки российских войск снова войти на территорию Украины. В частности, речь идет об операциях под «ложным флагом», которые Москва может использовать как предлог для возобновления войны. При этом неясно, будут ли американские военные участвовать в защите Украины в случае повторного нападения.

Американские и европейские источники NYT добавили, что новые гарантии безопасности будут иметь обязательную юридическую силу и регулироваться процедурами каждой страны.

В то же время издание отмечает, что некоторые европейские лидеры намекнули на сохраняющиеся опасения, что вся дипломатическая работа с американской делегацией может оказаться бесполезной, если не удастся разрешить ключевые разногласия между Россией и Украиной и добиться прекращения огня.