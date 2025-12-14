Зеленский назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

Украина готова отказаться от вступления в альянс НАТО, если союзники предоставят стране гарантии безопасности для предотвращения вторжения России в будущем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в мессенджере WhatsApp.

Политик отметил, что Киев стремился в НАТО именно из-за желания получить реальные гарантии, но сейчас страна готова принять их в качестве двухсторонних соглашений с США, Канадой, Японией и странами Европы, аналогичных по содержанию пятой статье договора НАТО.

Стремление к вступлению в НАТО закреплено в украинской конституции еще с 2019 года, тогда у власти находился предшественник Зеленского на посту президента страны Петр Порошенко. Агентство отмечает, что новое заявление главы Украины можно считать серьезным сдвигом в переговорной позиции Киева.

Владимир Путин требует официального закрепления в украинском законодательстве отказа от вступления в НАТО для окончания войны, но ранее Киев не соглашался на это требование Москвы. Также Кремль желает получить от НАТО письменные гарантии дальнейшего нерасширения на восток, в том числе и на территории входивших в состав СССР Украины, Грузии и Молдовы, сообщает Reuters.

Пятая статья договора НАТО содержит положение о том, что нападение на одну из входящих в альянс стран приравнивается к нападению на весь блок. Она же обязывает государства альянса оказать помощь пострадавшему союзнику.

При этом каждое государство само определяет масштаб и характер этой помощи — договор формально не обязывает страны-члены НАТО к отправке войск союзнику и к прямому вступлению в боевые действия на стороне другого государства альянса. Пятая статья применялась всего один раз за всю историю существования НАТО, после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.