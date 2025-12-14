EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

2 минуты чтения 16:51

Украина готова отказаться от вступления в альянс НАТО, если союзники предоставят стране гарантии безопасности для предотвращения вторжения России в будущем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в мессенджере WhatsApp.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Политик отметил, что Киев стремился в НАТО именно из-за желания получить реальные гарантии, но сейчас страна готова принять их в качестве двухсторонних соглашений с США, Канадой, Японией и странами Европы, аналогичных по содержанию пятой статье договора НАТО.

Стремление к вступлению в НАТО закреплено в украинской конституции еще с 2019 года, тогда у власти находился предшественник Зеленского на посту президента страны Петр Порошенко. Агентство отмечает, что новое заявление главы Украины можно считать серьезным сдвигом в переговорной позиции Киева.

Владимир Путин требует официального закрепления в украинском законодательстве отказа от вступления в НАТО для окончания войны, но ранее Киев не соглашался на это требование Москвы. Также Кремль желает получить от НАТО письменные гарантии дальнейшего нерасширения на восток, в том числе и на территории входивших в состав СССР Украины, Грузии и Молдовы, сообщает Reuters.

Пятая статья договора НАТО содержит положение о том, что нападение на одну из входящих в альянс стран приравнивается к нападению на весь блок. Она же обязывает государства альянса оказать помощь пострадавшему союзнику.

При этом каждое государство само определяет масштаб и характер этой помощи — договор формально не обязывает страны-члены НАТО к отправке войск союзнику и к прямому вступлению в боевые действия на стороне другого государства альянса. Пятая статья применялась всего один раз за всю историю существования НАТО, после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России