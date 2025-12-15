СМИ: США не пошли на компромисс с Украиной по мирному плану

Представители США не хотят идти на компромисс с Украиной по мирному плану. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источник, знакомый с ходом встречи. По его словам, разногласия остаются по вопросу территорий.

Встреча американской и украинской делегаций прошла накануне в Берлине и, как сообщалось, продлилась около пяти часов. Со стороны США в ней приняли участие зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также спецпосланник Стив Уиткофф, а с украинской — президент страны Владимир Зеленский..

Позже Уиткофф написал в своих соцсетях, что в ходе встречи удалось добиться «значительного прогресса». «Представители [США и Украины] провели углубленные дискуссии о мирном плане из 20 пунктов, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится новая встреча», – говорилось в посте.

Немецкая пресса при этом сообщала, что на переговорах, кроме представителей США и Украины, присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако после краткого приветствия он покинул встречу, оставив там в качестве модератора своего советника по внешней политике и безопасности Гюнтера Заутера.

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине также прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус. «Я очень рад, что они [члены делегации] приехали сегодня в Берлин на переговоры в канцелярию. Это хорошо и необходимо. Пока что это хороший знак», — сказал он.

В то же время он отметил, что состав американской делегации был «далеко не идеальным». «Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — резюмировал Писториус.

Ранее, комментируя положения мирного плана, над которым идет работа, Зеленский сообщил, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.