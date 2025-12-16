Женщина из Китая случайно постирала свою кошку

Кошка по кличке Цзиньтяо крутилась в барабане стиральной машины десять минут, пока стирка не прекратилась. Животному повезло, и оно отделалось лишь незначительными травмами лап, сообщает газета South China Morning Post.

Женщина из китайской провинции Цзянсу, расположенной на побережье Желтого моря, рассказала, что была шокирована, когда увидела свою кошку в стиральной машине. Она вытащила питомца вместе с бельем.

На ролике видно, как мокрая и дрожащая кошка, пошатываясь, направляется к своей хозяйке. Женщина сказала, что не сразу осмелилась прикоснуться к Цзиньтяо, боясь, что та может быть ранена.

Однако два дня спустя женщина вновь опубликовала видео. На нем уже активная Цзиньтяо выглядит здоровой и жизнерадостной. Как отмечает китайское издание, кошка получила лишь незначительные повреждения лап.

Хозяйка животного пообещала, что в будущем будет внимательнее обращаться со стиральной машиной, но многие пользователи раскритиковали ее за небрежность. Люди отмечали, что владельцам животных нужно всегда тщательно проверять барабан стиральной машины, чтобы уберечь своих питомцев от участи Цзиньтяо.

Ранее жительница Германии случайно отправила свою кошку в посылке. Женщина не заметила, как питомец залез в картонную коробку и уснул внутри. После того, как хозяйка заклеила упаковку и отнесла ее в почтовый автомат, посылка отправилась в пункт выдачи у пекарни.