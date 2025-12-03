Женщина случайно отправила посылку вместе с собственной кошкой

Жительница Германии случайно отправила свою кошку в посылке. В результате доставки животное не пострадало. Об этой истории пишет Bild.

По данным издания, женщина собирала посылку дома и не увидела, как ее питомец залез в картонную коробку и уснул внутри. После того, как хозяйка заклеила упаковку и отнесла ее в почтовый автомат, посылка отправилась в пункт выдачи у пекарни.

Кошку обнаружила сотрудница пекарни. Она услышала приглушенное мяуканье, доносившееся из коробки. Женщина знала хозяйку животного и сразу же связалась с ней. Однако вскрыть посылку самостоятельно она не могла. Дело в том, что, согласно немецкому законодательству, такие отправления находятся под защитой почтовой тайны, и доступ к ним имеют только сотрудники почтовых служб или полиция.

В пекарню вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли коробку и обнаружили внутри испуганную кошку. Хозяйка сразу же забрала питомца домой. Сообщается, что животное не получило никаких травм благодаря тому, что его вовремя услышали и вытащили из упаковки.

Полиция квалифицировала этот инцидент как несчастный случай и не стала возбуждать дело по факту жестокого обращения с животными. Там посчитали, что хозяйка не имела умысла причинить вред питомцу, а произошедшее стало «обычной бытовой ошибкой».



Ранее в США кот стал звездой соцсетей после того, как тайком забрался на крышу фургона и проехал почти 160 километров со скоростью 120 километров в час. Семья обнаружила своего питомца на крыше автомобиля, когда остановилась на заправке. Владельцы кота рассказали, что планировали отправиться в путешествие без животных, но кот нашел способ присоединиться. Дальнейшую часть пути он провел в гораздо более комфортных условиях.