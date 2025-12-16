EN
Новый бизнес Тинькова получил полмиллиарда долларов инвестиций

2 минуты чтения 13:58

Основанная бизнесменом Олегом Тиньковым мексиканская финтех-компания Plata получила 500 миллионов долларов инвестиций от крупнейшего японского инвестиционного банка Nomura Securities International, сообщает портал PR Newswire.

По данным издания, сделка стала крупнейшим в истории вложением в финтех-сектор Мексики. На данный момент новая компания Тинькова привлекла в общей сложности полтора миллиарда долларов инвестиций.

В декабре 2024 года Plata получила разрешение на банковскую лицензию от регулятора Мексики. В октябре 2025 года стоимость новой компании Тинькова оценили в 3,1 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос более, чем вдвое.

В марте 2025-го компания стала первым с 2022 года «единорогом» Латинской Америки — так называют частные стартапы с оценкой в миллиард долларов и выше. Тогда она привлекла 160 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Начав работу в апреле 2023 года Plata сразу показала быстрый рост. К осени 2025 года у нее набралось более двух миллионов активных пользователей. Кроме того, компания получила лицензию на банковскую деятельность в Колумбии и теперь рассматривает возможность выхода на другие рынки Латинской Америки.

Олег Тиньков известен в России благодаря одноименным банку и пиву. В апреле 2022 года бизнесмен продал свою долю в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Осенью того же года Тиньков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором сообщил, что отказался от российского гражданства. Кроме того, он заявил, что не желает ассоциироваться с российскими властями и режимом Владимира Путина. В 2023 году Минюст России внес Тинькова в реестр «иностранных агентов».

